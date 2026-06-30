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Криза в небето на България, изтребител ескортира пътнически самолет

МиГ-29 е прехванал Airbus A320

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 17:27
Криза в небето на България, изтребител ескортира пътнически самолет
Източник: БГНЕС

В оенновъздушните сили (ВВС) днес задействаха дежурни средства в рамките на мисията Air Policing по охрана на въздушното пространство след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон и в координация с тях, съобщават от Министерство на отбраната.

Самолет Airbus A320 е подал код 7500 на транспондера, обозначаващ незаконна намеса на борда. В 13:57 ч. самолетът навлиза във въздушното пространство на Република България от района на държавната граница по река Дунав, където е пресрещнат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял  от 3-та авиационна база в 13:54 ч.

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Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по Air Policing като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Република Турция, които също приведоха в готовност и вдигнаха във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през държавната граница. В 14:14 ч. въздухоплавателното средство напуска въздушното пространство на Република България.

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От МО посочват, че успешно изпълнената задача е доказателство за високата готовност, професионализма и бързата реакция на дежурните сили на Военновъздушните сили на Република България, както и за ефективното взаимодействие със съюзниците в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

Редактор: Николай Киров
Източник: MO    
Военновъздушните сили НАТО МиГ-29
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