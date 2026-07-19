Унгарският президент се самоотстрани от поста, огъвайки се под натиска на Магяр

У нгарският президент Тамаш Шуйок подписа в събота конституционна поправка, която ще го отстрани от длъжност, съобщава Politico .

Шуйок в продължение на месеци оказваше съпротива на обществения натиск от страна на министър-председателя Петер Магяр, който поиска оставката на президента като част от усилията си да разформирова това, което нарича „мафия“, създадена от неговия предшественик Виктор Орбан по време на мандата му.

Но след като в понеделник беше приета конституционна поправка, целяща отстраняването на Шуйок от поста, правните възможности пред назначения от Орбан президент рязко намаляха.

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„Изпълнявам задължението си по Основния закон – след като внимателно претеглих правните си възможности и съвестта си“, заяви Шуйок в публикация в социалните мрежи.

„В същото време обаче това е трайно доказателство, че фундаменталните ценности на свободното общество – върховенството на закона, демокрацията и принципът за разделение на властите – бяха потъпкани в името на политическата власт“, заяви Шуйок.

Шуйок имаше пет дни, за да подпише поправката, и много унгарци – включително Магяр – очакваха той да откаже. Алтернативата му беше да отнесе поправката до Конституционния съд на Унгария. Въпреки че Шуйок твърдеше, че поправката е противоконституционна, тъй като е насочена конкретно срещу него, съдът всъщност не можеше да се произнесе по нейната конституционност. Орбан лиши съда от това правомощие с поправка от 2013 г., оставяйки му възможността да разглежда само процедурни нарушения.

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Поправката също така възстановява задължителната възраст за пенсиониране от 70 години за всички съдии от Конституционния съд – промяна, която ще принуди четирима действащи магистрати да напуснат, включително неговия спорен председател Петер Полт.

„Ако това може да се направи с президента на републиката, то утре никой няма да бъде в безопасност“, заяви Орбан в публикация в социалните мрежи. „Бог да пази Унгария!“ Бившият министър-председател напусна страната по-рано тази седмица, за да гледа финала на Световното първенство в САЩ.

В изявлението си Шуйок предупреди, че върховенството на закона в Унгария е приключило и че президентът „вече няма да служи като какъвто и да е коректив или баланс“.

Магяр твърди, че самият Шуйок е ръководил някои от най-тежките нарушения на върховенството на закона при Орбан и че отстраняването му е необходимо за неговото възстановяване.

„С подписа на Тамаш Шуйок последната пречка пред влизането в сила на съвместните ни решения е отстранена“, каза Магяр в изявление след решението на Шуйок.

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„Възстановяваме нещо, което режимът на Орбан се опитваше в продължение на много години да отнеме от унгарския народ: сигурността, че властта може да бъде ограничавана“, каза Магяр.

Продължилата месеци кампания за отстраняването на Шуйок се разглеждаше като голям политически тест за Магяр, който бърза да затвърди основното си предизборно обещание за отваряне на нова страница след Орбан. Въпреки че Шуйок не беше член на партията „Фидес“ на Орбан и остана сравнително непознат, той се превърна в символ на дълбоко вкорененото влияние на партията в унгарското правителство.

Марта Пардави, съпредседател на правозащитната организация Унгарски хелзинкски комитет, заяви пред Politico, че „това, от което Унгария се нуждае в момента, са хора със силен интегритет и демократична ангажираност, които да поведат страната обратно към демокрацията и върховенството на закона. Президентът Шуйок не отговаряше на тези критерии“.

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Очаква се Шуйок да напусне поста в понеделник, като ще бъде наследен от председателя на унгарския парламент Агнес Форстхофер. Депутатите от партия „Тиса“ внесоха в петък резолюция за замяната на Форстхофер като председател преди извънредното парламентарно заседание в понеделник.