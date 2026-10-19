България и Китай обсъждат нови възможности за съвместни икономически проекти

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М инистърът на външните работи на Китай Ван И пристигна на официално посещение в България. В София той се срещна с министър-председателя Румен Радев и с българския си колега Велислава Петрова. Основни теми на разговорите бяха развитието на двустранното сътрудничество и актуални международни въпроси.

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"България има потенциал да се превърне във важна връзка между Китай и Европа в областта на транспорта, енергетиката и дигиталната инфраструктура", заяви Румен Радев по време на срещата с китайския първи дипломат. По думите му посещението може да даде нов тласък на двустранните отношения и да създаде възможности за съвместни икономически проекти.

Премиерът приветства Ван И, който посещава България отново 11 години след първата си визита. Радев подчерта, че срещата се провежда на фона на сериозни международни предизвикателства и промени в глобалната икономика.

Той припомни историческите връзки между София и Пекин, като отбеляза, че България е втората държава в света, признала Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея.

Радев се върна и към официалното си посещение в Китай през 2019 г., когато разговаря с китайския президент Си Цзинпин. По думите му приемането на декларацията за стратегическо партньорство е важен етап в развитието на отношенията между двете държави.

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България и Китай обсъждат нови икономически проекти

Според Румен Радев следващата стъпка в двустранните отношения трябва да бъде разширяване на сътрудничеството отвъд традиционната търговия и преминаване към конкретни съвместни проекти в ключови икономически отрасли.

Премиерът открои географското положение на България и възможността страната да има по-значима роля в свързаността между европейския и китайския пазар.

Той посочи като перспективни области за инвестиции производството на електрически автомобили, енергетиката, селското стопанство и високите технологии. Радев изрази надежда, че визитата на Ван И ще допринесе за задълбочаване на отношенията и ще ускори развитието на партньорството в тези сектори.

Ван И: Китай иска да бъде надежден партньор на България

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с България и да участва в реализирането на конкретни проекти, които да допринесат за икономическото развитие на страната. Това заяви Ван И по време на срещата си с Румен Радев.

Китайският външен министър изрази удовлетворение от възможността да посети България след сформирането на новото правителство. Той предаде на премиера поздрави и добри пожелания от китайското държавно ръководство и изрази увереност, че България ще постигне напредък в развитието си, а отношенията между двете страни ще продължат да се разширяват.

Ван И припомни посещението на Радев в Пекин в качеството му на президент и обявяването на стратегическо партньорство между България и Китай. Според него това е поставило началото на нов етап в двустранните отношения.

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Китайският дипломат изрази надежда, че при новото българско правителство сътрудничеството ще достигне още по-високо равнище. Той подчерта, че Пекин се стреми да развива приятелски отношения с другите държави и да работи за изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството.

„Китай има желание да бъде надежден и отговорен партньор в процеса на модернизацията на България“, заяви Ван И. Той увери, че страната му е готова да работи с българската страна за реализирането на практически проекти, които да носят ползи за гражданите на двете държави.

Посещението на Ван И в България е част от обиколката му в Азербайджан, Хърватия и Черна гора, свързана с инициатива на Пекин за развитие на международната търговия и инфраструктурата.