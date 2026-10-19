Mащабна полицейска акция в Старозагорско, задържани са над 20 души

Д вадесет и трима души са задържани при специализирана полицейска операция в Старозагорско. Акцията продължава през целия ден на територията на цялата област, като се проверяват и сигнали за купуване на гласове.

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Към момента няма арестувани и образувани досъдебни производства за престъпления срещу изборните права на гражданите.

„Извършват се проверки на заложни къщи, на места, на които се раздават бързи кредити, и на други финансови институции. Във връзка с купуването на гласове до момента има три сигнала, като два от тях са приключили с отказ от Районната прокуратура за образуване на досъдебно производство заради липса на достатъчно данни за престъпление. Нито един от 23-мата задържани няма общо с изборния процес", коментира началникът на отдел „Охранителна полиция" към ОДМВР - Стара Загора комисар Павел Вълев.

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Паралелно с превенцията на изборната търговия полицейските екипи работят и по линия на битовата престъпност и разпространението на наркотици. При проверките криминалистите са разбили организирана група от деветима души, извършвала крупни кражби.

„Имаме разкрита група, за която има данни, че е съпричастна към престъпления, свързани с кражби от локомотивното депо в Стара Загора и от „Автобусни превози" - Стара Загора", допълни комисар Вълев.