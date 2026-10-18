България

Пеев: Спрени са процедури за над 350 млн. евро в НКЖИ

Транспортният министър обяви още, че България очаква през 2029 г. да разполага със специализиран кораб за издирване и спасяване

Николай Киров Николай Киров

18 октомври 2026, 19:39
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П роцедури за над 350 млн. евро и договори за повече от 20 млн. евро са прекратени в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) след одит, разкрил съмнения за злоупотреби. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в предаването „На фокус“ по NOVA.

По думите му проверките в БДЖ и НКЖИ са довели до образуването на 17 преписки в Европейската прокуратура. Една от тях е свързана със съмнения за източване на европейски средства, преводи към кухи фирми и теглене на пари в брой.

Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и „Български пощи“

Сред нарушенията в НКЖИ са процедури без осигурено финансиране, условия, насочени към единствен възможен изпълнител, както и поръчки, при които всички оферти надхвърлят прогнозната стойност. В БДЖ също са установени съмнения за злоупотреби при промени в договори и закупуване на подвижен състав, като случаите са предадени на Европейската служба за борба с измамите.

Одитите са приключили, а резултатите са докладвани на националните и европейските компетентни органи, посочи министърът.

По темата за атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море Пеев заяви, че не очаква провокации в териториалните води на България. Той призова да се говори с факти и доказателства за отговорността за ударите, като посочи, че са възможни различни хипотези, включително дроновете да са произведени от трета страна.

Европрокуратурата разследва 17 договора за жп проекти

Министърът заяви, че правителството ще направи проверка на обстоятелствата около потъналите кораби и ще оповести резултатите. Той изрази надежда за деескалация и преговори между Русия и Украйна.

Пеев обяви още, че България очаква през 2029 г. да разполага със специализиран кораб за издирване и спасяване, след което ще търси европейско финансиране за още плавателни съдове. За транспортен коридор VIII той посочи, че сътрудничеството със Северна Македония е добро и проектът се ускорява с очакване за европейско финансиране.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
НКЖИ БДЖ Георги Пеев
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