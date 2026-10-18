Пеев: Спрени са процедури за над 350 млн. евро в НКЖИ

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П роцедури за над 350 млн. евро и договори за повече от 20 млн. евро са прекратени в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) след одит, разкрил съмнения за злоупотреби. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в предаването „На фокус“ по NOVA.

По думите му проверките в БДЖ и НКЖИ са довели до образуването на 17 преписки в Европейската прокуратура. Една от тях е свързана със съмнения за източване на европейски средства, преводи към кухи фирми и теглене на пари в брой.

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Сред нарушенията в НКЖИ са процедури без осигурено финансиране, условия, насочени към единствен възможен изпълнител, както и поръчки, при които всички оферти надхвърлят прогнозната стойност. В БДЖ също са установени съмнения за злоупотреби при промени в договори и закупуване на подвижен състав, като случаите са предадени на Европейската служба за борба с измамите.

Одитите са приключили, а резултатите са докладвани на националните и европейските компетентни органи, посочи министърът.

По темата за атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море Пеев заяви, че не очаква провокации в териториалните води на България. Той призова да се говори с факти и доказателства за отговорността за ударите, като посочи, че са възможни различни хипотези, включително дроновете да са произведени от трета страна.

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Министърът заяви, че правителството ще направи проверка на обстоятелствата около потъналите кораби и ще оповести резултатите. Той изрази надежда за деескалация и преговори между Русия и Украйна.

Пеев обяви още, че България очаква през 2029 г. да разполага със специализиран кораб за издирване и спасяване, след което ще търси европейско финансиране за още плавателни съдове. За транспортен коридор VIII той посочи, че сътрудничеството със Северна Македония е добро и проектът се ускорява с очакване за европейско финансиране.