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„Обезцениха най-скъпата дреха в света“: Гняв в социалните мрежи след дефилето на Victoria's Secret

Изненадващият дебют на Кайли Дженър с легендарния Fantasy Bra на стойност 50 милиона долара предизвика вълна от недоволство и призиви за бойкот на годишното шоу на Victoria's Secret

19 октомври 2026, 11:24
„Обезцениха най-скъпата дреха в света“: Гняв в социалните мрежи след дефилето на Victoria's Secret
Източник: БТА

Ш оуто на Victoria's Secret през 2026 г. предизвика истински бунт в социалните мрежи след изненадващия дебют на Кайли Дженър. Фенове и модни критици масово призовават за „отмяна“ на емблематичното дефиле, след като 29-годишната риалити звезда и бизнес дама излезе на подиума в Кълвър Сити, Калифорния, носейки легендарния Fantasy Bra (култовият сутиен на марката, инкрустиран със скъпоценни камъни и изработван уникат за съответното ревю - бел.ред.) на стойност 50 милиона долара, пише Daily Mail.

Това бе първият път от 2018 г. насам, в който марката връща на подиума своя най-скъп и ценен артикул. Изработен изцяло от злато и инкрустиран с 4410 естествени диаманта - с фокус върху рядък жълт диамант от 22 милиона долара в центъра - тоалетът няма нито грам плат. Според дизайнера Якоб Арабо, прецизното му моделиране по тялото е било истинско инженерно предизвикателство.

Въпреки инженерния подвиг, изборът на модел разгневи почитателите на марката. За първи път в историята бижуто бе поверено на личност, която никога не е била официален „ангел“ на бранда.

Гняв в мрежата: „Обезцениха най-скъпата дреха в света“

Социалните мрежи бързо се препълниха с негативни коментари от фенове, които определиха решението като „подигравка“ с традиционните супермодели на бранда като Адриана Лима, Жизел Бюндхен, Алесандра Амброзио и Кандис Суейнпоъл.

„Това е абсолютно НЕДОПУСТИМО! Victoria's Secret окончателно останаха без творчески идеи. Най-скъпият сутиен в света, даден на Кардашиян/Дженър, за да го обезценят още повече“, гласи един от най-популярните коментари в X (Twitter).

Друг потребител допълва: „Да дадеш Fantasy Bra на Кайли Дженър вместо на някой от ветераните на VS? Тя сигурно си е платила за това, защото в кой паралелен свят биха я избрали точно нея?“.

Въпреки критичните гласове, Кайли бе подкрепяна от първия ред от майка си Крис Дженър и своя партньор - актьора Тимъти Шаламе. Веднага след дефилето риалити звездата публикува снимка в Instagram с близък план на скъпоценното бижу и кратък коментар: „Най-добрият ден в живота ми“.

Блясък, пера и милиони: Най-впечатляващите моменти от бляскавото завръщане на Victoria's Secret
41 снимки
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret

Защо брандът заложи на Кайли Дженър?

Главният творчески директор на Victoria's Secret Адам Селман защити решението пред списание Vogue: „Кайли надхвърля рамките на модата, културата и телевизията. Нашето шоу е истинско развлечение и тя е страхотен катализатор за това. Идеята ни беше да дадем на феновете нещо неочаквано - комбинирахме невероятния Fantasy Bra с глобална звезда с масивно влияние“.

Тазгодишното шоу бе отбелязано и с завръщането на супермодели като сестрите Джиджи и Бела Хадид, Ирина Шейк, Роузи Хънтингтън-Уайтли и Ашли Греъм. Независимо от пищната хореография и музикалните изпълнения на Меган Ди Сталиън, изборът на Кайли Дженър остави горчив вкус у дългогодишните почитатели на марката, които смятат, че шоуто окончателно е загубило своята класическа магия.

Източник: Daily Mail    
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