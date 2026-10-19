„Обезцениха най-скъпата дреха в света“: Гняв в социалните мрежи след дефилето на Victoria's Secret

Ш оуто на Victoria's Secret през 2026 г. предизвика истински бунт в социалните мрежи след изненадващия дебют на Кайли Дженър. Фенове и модни критици масово призовават за „отмяна“ на емблематичното дефиле, след като 29-годишната риалити звезда и бизнес дама излезе на подиума в Кълвър Сити, Калифорния, носейки легендарния Fantasy Bra (култовият сутиен на марката, инкрустиран със скъпоценни камъни и изработван уникат за съответното ревю - бел.ред.) на стойност 50 милиона долара, пише Daily Mail.

Това бе първият път от 2018 г. насам, в който марката връща на подиума своя най-скъп и ценен артикул. Изработен изцяло от злато и инкрустиран с 4410 естествени диаманта - с фокус върху рядък жълт диамант от 22 милиона долара в центъра - тоалетът няма нито грам плат. Според дизайнера Якоб Арабо, прецизното му моделиране по тялото е било истинско инженерно предизвикателство.

Въпреки инженерния подвиг, изборът на модел разгневи почитателите на марката. За първи път в историята бижуто бе поверено на личност, която никога не е била официален „ангел“ на бранда.

Victoria's Secret Fashion Show sparks fan fury as Kylie Jenner's runway debut in iconic $50m Fantasy Bra is branded 'unacceptable' https://t.co/w98N8lZTlY — Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026

Гняв в мрежата: „Обезцениха най-скъпата дреха в света“

Социалните мрежи бързо се препълниха с негативни коментари от фенове, които определиха решението като „подигравка“ с традиционните супермодели на бранда като Адриана Лима, Жизел Бюндхен, Алесандра Амброзио и Кандис Суейнпоъл.

„Това е абсолютно НЕДОПУСТИМО! Victoria's Secret окончателно останаха без творчески идеи. Най-скъпият сутиен в света, даден на Кардашиян/Дженър, за да го обезценят още повече“, гласи един от най-популярните коментари в X (Twitter).

Друг потребител допълва: „Да дадеш Fantasy Bra на Кайли Дженър вместо на някой от ветераните на VS? Тя сигурно си е платила за това, защото в кой паралелен свят биха я избрали точно нея?“.

Въпреки критичните гласове, Кайли бе подкрепяна от първия ред от майка си Крис Дженър и своя партньор - актьора Тимъти Шаламе. Веднага след дефилето риалити звездата публикува снимка в Instagram с близък план на скъпоценното бижу и кратък коментар: „Най-добрият ден в живота ми“.

Защо брандът заложи на Кайли Дженър?

Главният творчески директор на Victoria's Secret Адам Селман защити решението пред списание Vogue: „Кайли надхвърля рамките на модата, културата и телевизията. Нашето шоу е истинско развлечение и тя е страхотен катализатор за това. Идеята ни беше да дадем на феновете нещо неочаквано - комбинирахме невероятния Fantasy Bra с глобална звезда с масивно влияние“.

Тазгодишното шоу бе отбелязано и с завръщането на супермодели като сестрите Джиджи и Бела Хадид, Ирина Шейк, Роузи Хънтингтън-Уайтли и Ашли Греъм. Независимо от пищната хореография и музикалните изпълнения на Меган Ди Сталиън, изборът на Кайли Дженър остави горчив вкус у дългогодишните почитатели на марката, които смятат, че шоуто окончателно е загубило своята класическа магия.