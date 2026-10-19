„Работещи решения“ на практика: eCA Conference 2026 събра eCommerce бизнеса за един ден на знания, срещи и нови възможности

19 октомври 2026, 11:03
„Работещи решения“ на практика: eCA Conference 2026 събра eCommerce бизнеса за един ден на знания, срещи и нови възможности
Източник: eCA Conference 2026

Н а 15 октомври София Тех Парк събра над 450 посетители, 24 лектори и 35 изложители в рамките на eCA Conference 2026. Под мотото „Работещи решения“ 13-ото издание на конференцията превърна форум „Джон Атанасов“ в място за практически знания, реални бизнес казуси, нови технологии и директни срещи между хората, които развиват електронната търговия в България.

Програмата се проведе на две паралелни сцени – „Доказани практики“ и „Иновации в прогрес“, а двете Expo зони и Pop-Up пространството дадоха възможност на посетителите да се запознаят с компании, продукти и решения от различни направления на eCommerce бизнеса.

От първите лекции до последните разговори денят премина с фокус върху практическото приложение на знанията, обмена на опит и възможностите за нови професионални контакти.

Реалният бизнес опит в центъра на програмата

На сцена „Доказани практики“, с партньор theMarketer, лекторите представиха реални примери за развитието на онлайн бизнеси, успешни маркетингови подходи и решения, които подпомагат растежа.
Практически казуси поставиха акцент върху клиентската лоялност, абонаментните модели, логистиката, AI автоматизацията и ефективността на маркетинговите кампании. Представители на онлайн брандове и техните технологични партньори споделиха опит от реални проекти и решения, приложени в ежедневната работа на бизнеса.

Паралелно, сцена „Иновации в прогрес“, с партньор PRIM.io, насочи вниманието към новите възможности за онлайн търговците – от AI и алтернативните канали за продажби до онлайн плащанията, регулациите и финансирането на иновации.

Източник: eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026

Две Expo зони – срещи с бизнеса отвъд сцените

Една от важните части на eCA Conference 2026 беше възможността посетителите да се срещнат лично с компаниите и предприемачите зад различни продукти и услуги.

В двете Expo зони 35 компании представиха решения в областта на логистиката, дигиталния маркетинг, онлайн плащанията, eCommerce технологиите и автоматизацията. Посетителите имаха възможност да разговарят директно с екипите, да задават конкретни въпроси и да обсъждат възможности за развитие на собствените си проекти.

Pop-Up пространството събра онлайн магазини, които представиха своите продукти и предприемачески истории. За посетителите това беше възможност да се запознаят с български бизнеси отблизо, да разгледат продуктите им и да разговарят с хората зад тях.

Двете пространства създадоха допълнителни възможности за обмен между доставчици на услуги, онлайн търговци и собственици на брандове – извън традиционния формат на конференционните презентации.

„За нас беше важно eCA Conference да бъде повече от програма с интересни лекции. Искахме посетителите да имат възможност да разговарят директно с хората зад успешните бизнеси, да откриват нови решения и да създават полезни контакти. Именно тези срещи и разговори придават допълнителна стойност на събитието“, коментира Мирела Тодорова, Key Project Manager в eCommerce Academy.

Източник: eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026

Networking, нови контакти и преживявания през целия ден

eCA Conference 2026 даде възможност за срещи не само между лектори и публика, но и между онлайн търговци, агенции, технологични компании и предприемачи с различен опит.

Networking зоната на euShipments и Кафе Networking зоната на Digital Expert бяха сред местата за срещи и разговори през целия ден, където посетителите обменяха опит, обсъждаха бизнес идеи и създаваха нови професионални контакти.

Заедно с Expo и Pop-Up зоните те допълниха конференционната програма с възможности за директно общуване между хората зад бизнеса.

Освен професионалните срещи, посетителите имаха възможност да се включат и в няколко интерактивни активности.

На щанда на Atom Family участниците можеха да застанат пред камера и да споделят своите работещи решения в кратки видеа, които ще бъдат публикувани през следващите месеци.

На щанда на Balkan eCommerce Summit посетителите имаха възможност да се включат в игра и да получат брандирани подаръци.

А традиционната томбола превърна обиколката на Expo и Pop-Up зоните в допълнителна възможност за срещи с партньорите. Участниците събираха точки от щандовете, а денят завърши с теглене на награди, предоставени от партньорите на конференцията.

Източник: eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026
Източник: eCA Conference 2026

„Работещи решения“ – знания и срещи с продължение

С над 450 посетители, 24 лектори и 35 изложители, eCA Conference 2026 събра на едно място различни гледни точки към развитието на електронната търговия.

От реалните бизнес казуси на сцените до разговорите в Expo зоните, конференцията постави акцент върху практическата стойност на споделения опит и личните контакти.

13-ото издание показа, че работещите решения не се ограничават до една технология, платформа или стратегия. Те се изграждат чрез опит, правилни решения, постоянна адаптация и сътрудничество между хората и компаниите в сектора.

„С „Работещи решения“ искахме да поставим в центъра не теорията, а реалния опит на компаниите – решенията, които вече са приложили, резултатите, които са постигнали, и уроците, които могат да бъдат полезни на други бизнеси. Вярвам, че именно споделянето на този опит помага на българската електронна търговия да се развива“, сподели д-р Никола Илчев, основател на eCommerce Academy.

Източник: eCA Conference 2026

Повече информация и снимки от eCA Conference 2026: conference.ecommercebg.com

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