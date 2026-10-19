Сърбия: Студенти обвиняват властите в подслушване и подготовка на арести

Студентски активисти в Сърбия отправиха сериозни обвинения към властите, че подслушват срещите им и подготвят арести в навечерието на голям протестен митинг. Според тях тези действия са част от ескалираща кампания за репресии и дискредитация преди края на предизборната надпревара, като целта е да се потушат всякакви форми на несъгласие и да се осигури победа на управляващата партия.

В официална позиция, озаглавена „Подслушвайте, ще чуете, че студентите побеждават!“, представители на студентската листа заявяват, че са наясно с мерките, които се предприемат срещу тях. Те твърдят, че знаят за подготовката на арести преди големия митинг на площад „Славия“ в Белград, който е планиран да бъде кулминацията на техните протести, както и за разпространението на компромати и фалшиви новини, предаде БГНЕС.

Обвинения в репресии и дезинформация

Студентите посочват, че въпреки предполагаемото наблюдение и опитите за дискредитация, те не извършват никакви незаконни дейности. „Няма да откриете нищо противозаконно. На нашите срещи не договаряме нищо, което противоречи на закона. Водим кампанията си законно и няма какво да крием“, се подчертава в изявлението им, като се добавя, че тяхната дейност е насочена единствено към подобряване на студентския живот и демократичните процеси в страната.

В позицията се отправят остри критики към близките до властта медии, които според студентите ги представят като насилници и врагове на държавата. Активистите твърдят, че управляващите систематично им приписват измислени планове и насилствени действия, извършени от други, в опит да подкопаят общественото доверие в тях и да ги изолират от широката общественост.

Опасения от инсценирано отвличане

Едно от най-тревожните твърдения в изявлението е свързано с разпространявана информация, че студентите планират да отвлекат свой колега и да обвинят властите за това. Те определят това не като обикновена манипулация, а като „пряка заплаха“, която създава предпоставки за реално изчезване на активист и последващо използване на случая за политически цели.

„Какво ще стане, ако утре някой от нашите колеги изчезне? Ако го затворят неизвестно къде, а след това по националните телевизии ни съобщят: ‘Нали ви казахме, че сами са организирали всичко’?“, питат риторично студентите, като настояват да се говори за тази заплаха отсега, за да не може никой да каже, че не е чул, и да се предотвратят евентуални бъдещи репресии.

Послание към управляващите

Въпреки натиска, студентите заявяват, че няма да бъдат сплашени и няма да се откажат от борбата си за по-добро бъдеще. Те твърдят, че разполагат с информация за подготовката на нови „документални“ филми, целящи да ги злепоставят, както и за нови арести и заплахи през последната седмица от кампанията, което според тях е ясен знак за отчаянието на управляващите.

В заключение, позицията им завършва с иронично послание към управляващите. „След като толкова много сте ни подслушвали, можехте и да научите нещо. Например какво е демокрация, как се организират свободни и честни избори и как изглежда борбата за власт без заплахи, изнудване и насилие“, се казва в текста, който завършва с думите: „Напразни са всичките ви усилия. Студентите побеждават“.