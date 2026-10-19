Два участъка от пътя Видин - Монтана може да бъдат завършени догодина

Д ва участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през следващата година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти, след като инспектира ремонтните дейности по третокласния път Иново - Бойница - Кула край село Периловец.

„Аз лично смятам, че в рамките на следващата година тези два участъка трябва да се завършат, особено нулевият лот, който е по-напреднал“, коментира министърът.

Шишков: Започваме ремонт на „пътя на позора“ към Видин, Северозападът вече е приоритет

Проектът за нулевия лот е в процедура по изменение на ПУП

По думите на Шишков проектът за нулевия лот, който е в участъка до Видин, е бил спрян заради искане на общината за изграждане на локални платна. Това е наложило изменение на подробния устройствен план (ПУП).

Министърът съобщи, че е изготвено ново задание, съгласувано с всички институции. Срокът за евентуално обжалване изтича скоро, след което се очаква да бъде издадена заповед за допускане на изменението на ПУП.

За останалите три лота Шишков посочи, че са били раздадени аванси без пълна проектна готовност и индексация на цените. Той сравни ситуацията с тази при строителството на автомагистрала „Хемус“.

Шишков: Пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен в рамките на година

„Проблемът с този път е поредният инхаус, поредните закононарушения, които са извършвани в периода 2020 г. Пак имаме раздадени аванси, ситуацията е абсолютно същата като „Хемус“, коментира министърът.

По думите му в момента се водят финални разговори за цените и условията по трите лота. Предложеният модел предвижда строителството да приключи за две години и половина, а държавата да изплати обектите разсрочено в рамките на пет години.

Тунелът под Петрохан остава част от плановете за пътна свързаност

Шишков заяви, че бъдещото пътно направление между Видин и София и към Кулата трябва да преминава през тунел под Петрохан. Според него прогнозната дължина на съоръжението вероятно ще бъде около 10 километра.

Шишков: Дюлинският проход ще бъде завършен до края на годината

Министърът съобщи, че се работи по процедурите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и избора на трасе. Предвижда се проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство.

По-късно през деня Шишков продължава срещите си в областите Видин и Монтана в рамките на инициативата „Регионите говорят“. В програмата му са предвидени разговори с областните управители Огнян Михайлов и Иван Каменов, кметове и народни представители от двата региона.