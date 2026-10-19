Тръмп отпусна санкциите срещу Русия – петролът веднага поевтиня

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп освободи Русия от ключови санкции и мита. Решението може да увеличи износа на руски горива, а инвеститорите прибираха печалби след като Брент достигна петмесечен максимум в края на миналата седмица, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,98 долара, или 1,80%, до 107,88 долара за барел към 9:15 часа българско време. В петък те приключиха търговията на най-високото си равнище от 19 май.

Петролът поевтиня заради руския дизел

Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за 100,25 долара за барел – спад с 1,16 долара, или 1,14%. В петък цената му достигна най-високото си равнище при закриване от 17 септември.

60 дни за оценка на санкциите

В петък Тръмп подписа изпълнителна заповед за освобождаване от ключови санкции и мита, предвидени в закона „Греъм“, който самият той подписа миналия месец. Законодателството цели засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че президентът ще използва срок до 60 дни, за да оцени въздействието на санкциите и митата върху световната икономика.

Руски дизел за САЩ

Рубио защити и отделното споразумение на САЩ с Русия за увеличаване на доставките на дизел на световните пазари.

„Този дизел ще бъде продаден по един или друг начин. Единствената разлика е колко от него щяха да получат САЩ“, заяви държавният секретар.

Съгласно споразумението Русия първоначално ще достави над 300 000 тона дизел на САЩ, последвани от доставки през ноември и след това.

Решението за санкциите последва договореност между Тръмп и руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за САЩ и други страни. Предвижда се износът да започне с около 2,3 млн. барела този месец, а впоследствие да достигне приблизително 7,6 млн. барела месечно. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тези действия на Вашингтон ще навредят на Украйна.

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Анализатори: ход преди изборите, който не решава проблема с Ормузкия проток

Приянка Сачдева, ръководител на отдела за пазарни анализи във „Филип Нова“ (Phillip Nova), определи решението като пореден опит за овладяване на петролните цени преди междинните избори в САЩ. Според нея обаче то не решава съществено проблемите с доставките през Ормузкия проток, където продължават нападенията срещу петролни танкери.

Главният анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър посочи, че облекчаването на санкциите може да увеличи руския износ на горива, но противоречивите сигнали създават несигурност.

„Докато подробностите и продължителността не станат по-ясни, е малко вероятно пазарът да отрази напълно в цените устойчиво увеличение на предлагането“, заяви той.

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Износът от Персийския залив се срина наполовина

Въпреки днешното понижение опасенията за доставките от Близкия изток продължават да подкрепят цените. В петък Брент за кратко достигна 110 долара за барел за първи път от май на фона на заплахите за сигурността на морските превози.

Според аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) засилените нападения срещу търговски кораби са свили износа на суров петрол от Персийския залив до средно около 8,5 млн. барела дневно за седемдневен период през миналата седмица, спрямо над 20 млн. барела дневно седмица по-рано. Компанията съобщи за най-малко 10 потвърдени инцидента с търговски кораби през миналата седмица.

На този фон Египет заяви, че е готов да предостави необходимата подкрепа на Саудитска Арабия за защита на нейната сигурност и стабилност в конфликта с подкрепяните от Иран йеменски хуси.

DBS: между 100 и 110 долара до изборите в САЩ

Банката DBS очаква петролните цени да останат в диапазона между 100 и 110 долара за барел преди междинните избори в САЩ. Според нейните анализатори Иран и съюзниците му ще се стремят високите цени на петрола и горивата да останат източник на недоволство сред американските избиратели.

Ръководителят на отдела за енергийни проучвания в банката Сувро Саркар заяви, че Тръмп използва различни инструменти за понижаване на цените, без да прави преки отстъпки пред Иран. Според него обаче тези действия, включително изключенията от санкциите срещу Русия, са краткосрочни мерки и едва ли ще променят съществено условията за предлагане.