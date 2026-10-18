България

Илияна Йотова: Определено има рискове и заплахи за безопасността на Черно море

Президентът: За заплаха за националната сигурност не мога да говоря

Николай Киров Николай Киров

18 октомври 2026, 18:40
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О пределено има рискове и заплахи за безопасността на Черно море. За заплаха за националната сигурност не мога да говоря. Това каза в ефира на предаването "На Фокус с Лора Крумова" по NOVA президентът Илияна Йотова.

"България и Румъния направиха един много сериозен пробив, защото за първи път в няколко от текстовете се говори директно за безопасността на Черно море - не само за коридорите, не само за корабоплаването, а се изтъква неговото стратегическо значение и значението му за сигурността на цяла Европа, а и в международен план", каза Йотова.

България и Румъния поставят въпроса с Черно море на срещата на върха на ЕС

"Толкова подробни текстове и такива заключения виждам за първи път след срещата на върха. Благодарение на много засилената дипломатическа активност от наша страна заедно с нашите румънски партньори ние предизвикахме отделна дискусия за Черно море", заяви тя.

Президентът посочи, че приема заключението на Европейския съвет, че според ЕС ударите са дело на Русия. "Приемам това заключение, това е заключение на Европейския съвет, там са всичките 27 лидери и те са приели това заключение. Но нека да не изваждаме и нещата от контекста, защото в това заключение се прави една моментна снимка на ситуацията и не се визират само последните атаки в България и Румъния, а се говори въобще за войната на Русия срещу Украйна", отбеляза тя.

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Илияна Йотова припомни, че в момента се чакат доказателствата от разследването след атаките с дронове в Черно море. "В момент, в който ние имаме тези доказателства и можем да ги огласим на българските граждани, те ще бъдат изнесени пред цялата ни общественост. България няма да се поколебае да предприеме и съответните дипломатически мерки, когато това стане ясно", увери държавният глава.

"Предполагам, че ще се започне с нота към съответната държава. Мисля, че една от следващите стъпки ще бъде отзоваване на нашия съответен посланик за консултации и оттам нататък - връчване на нота на самата държава. Ще извървим целия този път, обещавам ви", каза Йотова.

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По думите ѝ няма раздвоение в политиката на страната. "България е направила много отдавна своя стратегически избор - догодина ще станат точно 20 години, откакто сме част от голямото европейско семейство, преди това и част от НАТО. Ние имаме своите партньори и изпълняваме своите партньорски задължения и едновременно с това България последните месеци има своя открояваща се външна политика, заявена външна политика, не казваме на всичко да, както десетилетия преди това. Активната ни политика, особено в тази твърде трудна, деликатна и опасна ситуация, смятам, че е правилната", посочи държавният глава.

Илияна Йотова увери също така, че страната ни няма проблем с доставките на горивата - на петрол и газ. "Най-големият ни проблем е да укротим цените и това, разбира се, не зависи само от българската страна, но ще направим всичко възможно, така че да не се повишават", каза тя.

По думите ѝ ескалирането на войната е факт и няма здравомислещ човек, който да не го вижда. "Още повече, че за съжаление излезе от територията на воюващите страни и дойде в Черно море и за мен това е най-голямото предизвикателство. За мен най-голямата грижа е на всякакви нива, с всички и наши съседи, включително и страни, които не са част от ЕС, да се правят тези засилени дипломатически консултативни разговори, за да можем да постигнем мораториума на бойни действия в Черно море", заяви президентът.

По повод участието ни в коалицията на желаещите Илияна Йотова посочи, че самата коалиция се е променила като характер и като първоначални намерения. "Сега като че ли се сви само затова да се подготвят съответни военни части, които някога, след примирие и мир в Украйна, ще отидат там на терен. Аз смятам, че български войници не трябва да бъдат там. Дори като мироопазващ контингент", категорична бе Йотова.

"Много се надявам на различни нива да се отворят и други дипломатически и политически канали, защото всъщност ние какво точно искаме - да продължава войната и това, което става в Черно море, или все пак да се положат всички усилия да се прекрати. Аз съм за втората позиция", добави тя.

Що се отнася до помилването на Огнян Атанасов тя посочи, че в понеделник преди обяд ще бъде внесен сигнал до прокуратурата.

"Нямам право да разкривам лекарското заключение, точно затова се обръщаме към българската прокуратура, на която ще бъдат предоставени всички заключения и медицински експертизи", каза Йотова.

"Направила съм дотолкова, доколкото съм видяла отново всеки документ и всичко, което стои като подпис под всеки документ. Оттам нататък президентството не е разследващ орган", добави тя. "Смятам, че трябва прокуратурата да провери този запис и всичко свързано с него", посочи още държавният глава във връзка с казуса.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Илияна Йотова Черно море национална сигурност
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