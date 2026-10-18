България

Ивайло Мирчев: Правителството знае истината за атаките с дронове, но не я казва

Депутатът настоя България да изпрати нота до Русия

Николай Киров Николай Киров

18 октомври 2026, 18:17
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П равителството знае истината за атаките с дронове в Черно море и случая със „Старлинк“, но не я съобщава на гражданите. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „На фокус“ по NOVA.

Той призова българските власти да заемат ясна позиция и да назоват извършителя на атаките срещу търговски кораби.

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В качеството си на съпредседател на „Да, България“ Мирчев призова за изпращането на дипломатическа нота до Русия с искане за гаранции, че търговски кораби няма да бъдат атакувани в изключителната икономическа зона на България.

„Да, България“ е предложила и пакет от мерки за укрепване на отбраната и наблюдението в Черно море, наречен „Черноморски щит“. Той включва засилено радиолокационно наблюдение, сътрудничество с Румъния и Турция и по-активно участие на съюзниците от НАТО, поясни Мирчев.

Той предупреди, че продължаването на атаките може да доведе до потъване на нови кораби, по-високи застрахователни премии и затруднения в корабоплаването. Това би се отразило и на българската икономика, като затрудни вноса и износа на стоки.

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Мирчев призова политиците да поставят националния интерес над партийните различия и да предприемат мерки за защитата на България.

„В тази тежка ситуация няма никакво значение кой го е предложил първи. Единственото, което е важно, е всички политици да следват националния интерес на страната, което означава България да бъде отбранявана“, каза Мирчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Ивайло Мирчев Да България Черно море
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