Нов обрат във времето: Слънцето се връща, температурите скачат до 22°

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О блачността ще се разкъсва и намалява от запад през следващото денонощие, като през деня в повечето райони ще преобладава слънчево време. По-значителна ще остане облачността до обяд над Източна България, където на места ще превали. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще има мъгли. Ще духа слаб до умерен вятър от запад през нощта и от северозапад през деня. Следобед той ще отслабва и ще стихва.

Температурите ще продължат да се повишават. Минималните ще бъдат между 6° и 11°, а в София – около 7°. Максималните ще достигнат между 16° и 21°, в столицата – около 17°.

Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна и ще бъде близко до средното за месеца.

Какво ще е времето по Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който следобед ще отслабва и ще стихва.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Морската вода е с температура 17°-18°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще има облаци и слаби валежи

Над планините облачността ще бъде значителна, като най-високите върхове през по-голямата част от деня ще останат в облачния слой. Преди обяд на места ще превали слабо, а над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По-топло и предимно слънчево във вторник и сряда

Във вторник ще преобладава слънчево време, но над Източна България ще има по-значителни увеличения на облачността. Преди обяд на места в равнините и котловините отново ще бъде мъгливо.

Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде до умерен. Температурите ще се повишат, като минималните ще бъдат предимно между 3° и 8°, а в източните райони ще са по-високи. Максималните ще достигнат между 17° и 22°.

В сряда ще духа до умерен юг-югозападен вятър, който в Източна България и северно от планините временно ще бъде силен. Времето ще остане предимно слънчево, а следобед над Западна България ще има разкъсана средна и висока облачност.