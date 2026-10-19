България

Нов обрат във времето: Слънцето се връща, температурите скачат до 22°

Във вторник и сряда времето ще бъде предимно слънчево, а вятърът от юг ще донесе по-топъл въздух. По Черноморието и в планините обаче се очакват слаби валежи

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 06:25
Пеев: Спрени са процедури за над 350 млн. евро в НКЖИ

Пеев: Спрени са процедури за над 350 млн. евро в НКЖИ
Илияна Йотова: Определено има рискове и заплахи за безопасността на Черно море

Илияна Йотова: Определено има рискове и заплахи за безопасността на Черно море
Оцелял от потопен край България кораб: Докато подготвяхме спасителните лодки, дойде още един удар

Оцелял от потопен край България кораб: Докато подготвяхме спасителните лодки, дойде още един удар
Ивайло Мирчев: Правителството знае истината за атаките с дронове, но не я казва

Ивайло Мирчев: Правителството знае истината за атаките с дронове, но не я казва
Недостиг на противогрипни ваксини: Кога ще има инжекционни препарати в аптеките

Недостиг на противогрипни ваксини: Кога ще има инжекционни препарати в аптеките
Димитър Стоянов: България очаква помощ от НАТО за наблюдение и борба с дронове

Димитър Стоянов: България очаква помощ от НАТО за наблюдение и борба с дронове
Вселенският патриарх Вартоломей в София: Светът има изключителна нужда от мир

Вселенският патриарх Вартоломей в София: Светът има изключителна нужда от мир
Борисов с критики към управляващите за цените на горивата и договора с

Борисов с критики към управляващите за цените на горивата и договора с "Боташ"

О блачността ще се разкъсва и намалява от запад през следващото денонощие, като през деня в повечето райони ще преобладава слънчево време. По-значителна ще остане облачността до обяд над Източна България, където на места ще превали. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще има мъгли. Ще духа слаб до умерен вятър от запад през нощта и от северозапад през деня. Следобед той ще отслабва и ще стихва.

Температурите ще продължат да се повишават. Минималните ще бъдат между 6° и 11°, а в София – около 7°. Максималните ще достигнат между 16° и 21°, в столицата – около 17°.

Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна и ще бъде близко до средното за месеца.

  • Какво ще е времето по Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който следобед ще отслабва и ще стихва.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Морската вода е с температура 17°-18°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • В планините ще има облаци и слаби валежи

Над планините облачността ще бъде значителна, като най-високите върхове през по-голямата част от деня ще останат в облачния слой. Преди обяд на места ще превали слабо, а над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

  • По-топло и предимно слънчево във вторник и сряда

Във вторник ще преобладава слънчево време, но над Източна България ще има по-значителни увеличения на облачността. Преди обяд на места в равнините и котловините отново ще бъде мъгливо.

Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде до умерен. Температурите ще се повишат, като минималните ще бъдат предимно между 3° и 8°, а в източните райони ще са по-високи. Максималните ще достигнат между 17° и 22°.

В сряда ще духа до умерен юг-югозападен вятър, който в Източна България и северно от планините временно ще бъде силен. Времето ще остане предимно слънчево, а следобед над Западна България ще има разкъсана средна и висока облачност.

Редактор: Василена Василева
Източник: НИМХ    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Австрийските авиолинии потвърдиха, че техен самолет е бил пренасочен към София след заплаха

Австрийските авиолинии потвърдиха, че техен самолет е бил пренасочен към София след заплаха

Трагедия пред очите на вярващите: Разпятие падна и уби свещеник по време на литургия на живо

Трагедия пред очите на вярващите: Разпятие падна и уби свещеник по време на литургия на живо

Ограничават движението по

Ограничават движението по "Дунав мост" при Русе заради ремонт

„Франция гори!“: Тръмп обвини имиграцията за безредиците

„Франция гори!“: Тръмп обвини имиграцията за безредиците

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Неизбежното се случи, първият електрически SUV на AMG е с 1169 к.с.

Неизбежното се случи, първият електрически SUV на AMG е с 1169 к.с.

carmarket.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 23 часа
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 18 часа
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин е предложил среща на високо равнище с Тръмп и Си Цзинпин за Украйна

Путин е предложил среща на високо равнище с Тръмп и Си Цзинпин за Украйна

Свят Преди 9 минути

Москва иска тристранните преговори да се проведат през ноември в Китай. Американският президент все още не е потвърдил участието си, съобщава The Wall Street Journal

Oстър дебат преди балотажа в Бразилия: Лула и Болсонаро си размениха лични нападки

Oстър дебат преди балотажа в Бразилия: Лула и Болсонаро си размениха лични нападки

Свят Преди 27 минути

Двамата кандидати си размениха обвинения в корупция и предателство към националните интереси. Според проучванията разликата между тях се стопява преди решаващия вот

Депресия без тъга: Скритите симптоми, които често остават незабелязани

Депресия без тъга: Скритите симптоми, които често остават незабелязани

Любопитно Преди 1 час

Загубата на интерес, трудното вземане на решения и постоянната самокритика могат да бъдат скрити сигнали за депресия. Експерти обясняват защо мнозина крият страданието си зад усмивка и кога промените в поведението изискват професионална помощ

От отрови за отслабване до маймунски жлези: Цената на вечната младост през миналия век

От отрови за отслабване до маймунски жлези: Цената на вечната младост през миналия век

Любопитно Преди 1 час

Преди век аптеките са предлагали смъртоносни отрови за разкрасяване, а лекарите са прилагали терапевтични методи, които днес звучат като хорър филм. До какви безумни крайности са стигали хората в търсене на вечна младост?

С размерите на пътен конус: Откриха гигантска гъба, която преписва историята

С размерите на пътен конус: Откриха гигантска гъба, която преписва историята

Любопитно Преди 2 часа

Нов вид гигантска гъба, висока 50 см и тежаща над 2 кг, беше открит в Китай. Генетичният код на Dianjunus rex разкрива, че видът е възникнал преди 65 млн. години непосредствено след астероида, изтрил динозаврите от Земята

Учени откриха необичаен модел при деца, които впоследствие са били диагностицирани с рак

Учени откриха необичаен модел при деца, които впоследствие са били диагностицирани с рак

Свят Преди 2 часа

Учени от Университета в Берген установиха, че опасните антитела се откриват в кръвта на децата години преди появата на туморите

Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София заради сигнал за бомба

Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София заради сигнал за бомба

България Преди 9 часа

Съгласно процедурите, изтребител на Военновъздушните сили е излетял и е придружил самолета

Украйна се извини на Литва

Украйна се извини на Литва

Свят Преди 10 часа

Георгий Тихи: Извиняваме се за евентуалните смущения, рискове и безпокойство

Макрон: Ще бъдем безпощадни към рушителите

Макрон: Ще бъдем безпощадни към рушителите

Свят Преди 11 часа

Макрон: Трябва да правим разлика между протестиращите с легитимни искания и онези, които разрушават, чупят и грабят

Изтичане на гориво има на 157-и км на АМ „Тракия“

Изтичане на гориво има на 157-и км на АМ „Тракия“

България Преди 11 часа

Катастрофирал е товарен автомобил, управляван от 56-годишен мъж

Пренася ли Русия войната в космоса - странна маневра на руски спътник

Пренася ли Русия войната в космоса - странна маневра на руски спътник

Свят Преди 12 часа

Траекторията на руския спътник "изглежда като умишлено сближаване“

Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнавателни данни

Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнавателни данни

Свят Преди 15 часа

Освен това украинският президент изрази надежда, че преговорите със САЩ могат да се проведат още тази седмица

Руските танкери в Черно море с нова схема

Руските танкери в Черно море с нова схема

Свят Преди 16 часа

Най-малко 12 санкционирани танкера изглежда са използвали идентични устройства

Папа Лъв Четиринадесети благодари на вярващите за подкрепата

Папа Лъв Четиринадесети благодари на вярващите за подкрепата

Свят Преди 16 часа

Главата на Римокатолическата църква се появи днес на публично място за първи път след операцията

Антония от „Игри на волята“ проговори за най-болезнената загуба в живота си

Антония от „Игри на волята“ проговори за най-болезнената загуба в живота си

Любопитно Преди 16 часа

Извън Арената Антония има образование по биотехнологии, но избира да се развива като персонален фитнес треньор

Масирана размяна на удари, Украйна изстреля над 1000 дрона

Масирана размяна на удари, Украйна изстреля над 1000 дрона

Свят Преди 17 часа

Това става на фона на задълбочаващото се напрежение между Киев и Вашингтон

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 19 - 25 октомври

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 октомври, понеделник

Edna.bg

Самолет от Израел за Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомба

Nova.bg

До 25 градуса в седмицата на президентските избори

Nova.bg