Работничка загина при трудова злополука в „Мини Бобов дол“

Ф атален инцидент е станал в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“. 57-годишна служителка е загубила живота си по време на работа, съобщи кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

По първоначална информация жената е извършвала дейност на гумена транспортна лента, когато ударила главата си в бетонно предпазно съоръжение. Получената травма се оказала смъртоносна и тя починала на място.

След сигнала в предприятието пристигнали служители на Районното управление в Бобов дол, които извършили оглед и започнали изясняване на обстоятелствата около трагедията.

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Образувано е досъдебно производство, а за случая е уведомена Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Разследването трябва да установи причините за трудовата злополука.