Невероятно медицинско чудо: Разделиха сиамски близначета след 13-часова операция

Л екарски екип в специализираната детска болница „Крал Абдула“ в Саудитска Арабия извърши грандиозен медицински подвиг, като успешно раздели 13-месечните сиамски близначета от Фиджи - Нора и Сара. Момиченцата са били родени, свързани в областта на корема и таза, делили са общ черен дроб, черва, пикочни пътища и анален канал, но за щастие са имали самостоятелни сърца и бели дробове, съобщи People.

Маратонската операция е продължила 12 часа и 45 минути на 15 октомври 2026 г.

„Целунахме ги за сбогом и им пожелахме успех преди да ги вкарат в операционната“, споделя майката Акенета, която заедно със съпруга си решава да промени имената на децата си от Дайсисея и Джесепели на арабските имена Сара и Нора в знак на благодарност към страната, спасила живота им.

Отброяване до историческия момент

Три часа след началото на операцията ръководителят на хирургичния екип д-р Абдула Ал Рабия дава първата надеждна прогноза за семейството, заявявайки, че интервенцията протича дори по-добре от очакваното.

Операцията е излъчвана на живо за медицински екипи и близки, а в момента на физическото разделяне на двете тела, лекарите в залата започват официално отброяване:

„Четири, три, две, едно, нула - разделени са!“, последвано от бурни аплодисменти в операционната зала.

Спасение без пари: Хуманитарното чудо на Саудитска Арабия

Преди да стигнат до Саудитска Арабия, родителите и Министерството на здравеопазването на Фиджи са се обърнали към десетки водещи клиники в САЩ, Европа и Австралия. Всички те обаче поискали непосилната сума от 1,5 милиона фиджийски долара (над 680 000 щатски долара) за сложната процедура.

В крайна сметка семейството е прието по специалната Саудитска програма за сиамски близнаци, благодарение на която цялата операция, лечението и възстановяването са поети напълно безплатно.

Малките Сара и Нора са вече 74-ата двойка сиамски близнаци, успешно разделени в рамките на тази международна хуманитарна медицинска програма.