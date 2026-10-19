Медици от две болници обединиха усилия, за да може 3-годишно дете да чува

Е кипи на Военномедицинска академия (ВМА) и Националната кардиологична болница (НКБ) извършиха успешно кохлеарна имплантация на тригодишно дете с двустранна загуба на слуха и придружаващо сърдечно заболяване. Благодарение на съвместната работа на специалистите операцията е преминала без усложнения, съобщиха от пресцентъра на ВМА.

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Интервенцията е извършена от екипа на Клиниката по ушни, носни и гърлени болести на ВМА, ръководен от проф. д-р Венцислав Цветков. Очаква се имплантацията да даде на детето възможност да чува, да развива речта си и да общува пълноценно.

ВМА е един от центровете за кохлеарна имплантация в България и има 20-годишен опит в тази дейност. За две десетилетия специалистите на лечебното заведение са извършили над 300 подобни интервенции.

Сложна подготовка заради сърдечно заболяване

Преди няколко месеца д-р Катя Асенова установява при детето двустранна невросензорна загуба на слуха. Започва подготовка за кохлеарна имплантация, но придружаващото сърдечно заболяване - синдром на Wolff-Parkinson-White (WPW), налага допълнителни мерки за безопасност заради риска при обща анестезия.

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Преди операцията доц. д-р Елисавета Левунлиева от НКБ поставя временен пейсмейкър. В процедурата участват и специалисти от Отделението по инвазивна кардиология на ВМА, ръководено от д-р Акиф Шабан, както и медици от Катедрата по анестезиология и интензивно лечение.

„Обикновено работим с възрастни пациенти и участието ни в лечението на толкова малко дете беше предизвикателство за целия екип. Когато пред теб е тригодишен пациент, чувството е съвсем различно - мислиш и за детето, и за надеждите на родителите му. Радваме се, че успяхме да помогнем и да бъдем част от пътя му към възможността да чува“, споделя д-р Акиф Шабан.

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Операцията е преминала без усложнения

След подготовката екипът на проф. д-р Венцислав Цветков извършва кохлеарната имплантация успешно и без усложнения.

„Имаме дългогодишен опит и стотици пациенти зад гърба си, но вълнението остава при всяка следваща операция. Особено когато става дума за малко дете. Отговорността е голяма, защото възможността да чува е свързана с развитието на речта, с общуването, с бъдещата му самостоятелност. Именно това ни мотивира всеки път“, казва проф. Цветков.

Детето се чувства добре и вече е у дома.