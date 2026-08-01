БСП отбелязва 135 години с традиционния си събор на Бузлуджа

БСП отбелязва 135 години от организираното социалистическо движение в България с традиционния събор на връх Бузлуджа. Тази година ръководството на партията поставя акцент върху възстановяването на общественото доверие и заявява амбиция за по-силно присъствие на политическата сцена след резултатите от последните парламентарни избори.
Пред NOVA заместник-председателят на БСП Донка Михайлова призна, че партията се намира в труден период, но изрази увереност, че с общи усилия кризата може да бъде преодоляна.
„БСП се намира в труден период, но вярвам, че с общи усилия можем да променим тази ситуация“, заяви тя.
- Целта е възстановяване на доверието
По думите на Михайлова тазгодишното честване на Бузлуджа е предшествано от поредица от вътрешнопартийни форуми, посветени на бъдещото развитие на левицата и нейните политики.
Според нея основната задача пред БСП е да си върне доверието на избирателите.
„Необходимостта от силна лява партия е основният мотив да работим за възстановяване на общественото доверие“, каза Михайлова.
Тя подчерта, че партията трябва да убеди младите хора, че именно БСП е водещата лява политическа сила в страната.
„От нас зависи да покажем на младите хора, че именно БСП е лявата партия в България, а не „Прогресивна България“, заяви заместник-председателят на социалистите.
- Поглед към местните избори
Михайлова отбеляза, че БСП остава третата политическа сила в местната власт и вече се подготвя за предстоящите местни избори.
По думите ѝ партията ще заложи на кандидати за кметове, които са социално ангажирани и имат доверие сред местните общности.
- Подкрепа за Илияна Йотова
Заместник-председателят на БСП коментира и решението на партията да подкрепи Илияна Йотова за предстоящите президентски избори.
„Това е най-естественото решение за левицата. Илияна Йотова е дълбоко уважаван за нас кандидат, когото познаваме и вярвам, че ще спечели изборите“, заяви Михайлова.
Традиционният събор на връх Бузлуджа е едно от най-значимите събития за БСП и наследниците на организираното социалистическо движение в България. На 2 август 1891 г. на върха се провежда учредителната среща, организирана от Димитър Благоев, която поставя началото на Българската социалдемократическа партия – предшественик на днешната БСП.
През последните години съборът на Бузлуджа се превърна не само в символично честване на историята на левицата, но и в трибуна, от която ръководството на партията представя политическите си приоритети и очертава посоката на развитие в навечерието на важни избори.