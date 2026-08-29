Лечебната сила на морето: 4 ползи, за които не подозирате

О ще от древността хората знаят, че морето има положителен ефект върху здравето. Гръцкият учен Хипократ, чиято клетва лекарите все още полагат, когато приемат професията си, е лекувал много от пациентите си, като ги е съветвал да се къпят в богата на минерали вода.
Съвременната наука потвърждава неговите открития. Представяме ви четири здравословни причини, поради които си струва незабавно да отидете на плажа и да скочите в морето.
1. Укрепва имунната система
Морската вода е пълна с витамини, соли, аминокиселини и микроорганизми, които действат като естествени антибиотици и помагат на тялото да се бори с вредните бактерии.
Дишането на морски въздух вкарва в организма отрицателно заредени йони, които също са важни за защитните му сили. Освен това плуването отваря порите на кожата, което ускорява елиминирането на токсините.
2. Подобрява кръвообращението
Плуването допринася значително за доброто състояние на кръвоносната система, а по-топлата морска вода може ефективно да възстанови минералите, загубени в резултат на стрес, неправилно хранене и замърсяване на околната среда.
3. Възстановява баланса в организма
Докато плувате в морето, тялото задейства своите механизми за самолечение, което облекчава симптомите при състояния като астма, артрит, бронхит и различни възпаления.
Богатата на магнезий вода отпуска мускулите и влияе положително върху качеството на съня, което допринася за психическата стабилност и доброто настроение.
4. Лекува кожата
Магнезият в морската вода подпомага хидратацията и подобрява външния вид на кожата. Той е ефективен и при намаляване на зачервяванията и раздразненията, поради което за хората с дерматологични проблеми е препоръчително да прекарват колкото се може повече време в морето.