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Лечебната сила на морето: 4 ползи, за които не подозирате

Гръцкият учен Хипократ е лекувал пациентите си с богати на минерали бани. Днес съвременната наука потвърждава, че морската вода и въздух действат като естествен антибиотик, подобряват съня, отпускат мускулите и балансират целия организъм

Стела Христова Стела Христова

29 август 2026, 14:35
Лечебната сила на морето: 4 ползи, за които не подозирате
Източник: istockphoto

О ще от древността хората знаят, че морето има положителен ефект върху здравето. Гръцкият учен Хипократ, чиято клетва лекарите все още полагат, когато приемат професията си, е лекувал много от пациентите си, като ги е съветвал да се къпят в богата на минерали вода.

Съвременната наука потвърждава неговите открития. Представяме ви четири здравословни причини, поради които си струва незабавно да отидете на плажа и да скочите в морето.

1. Укрепва имунната система

Морската вода е пълна с витамини, соли, аминокиселини и микроорганизми, които действат като естествени антибиотици и помагат на тялото да се бори с вредните бактерии.

Дишането на морски въздух вкарва в организма отрицателно заредени йони, които също са важни за защитните му сили. Освен това плуването отваря порите на кожата, което ускорява елиминирането на токсините.

Източник: iStock

2. Подобрява кръвообращението

Плуването допринася значително за доброто състояние на кръвоносната система, а по-топлата морска вода може ефективно да възстанови минералите, загубени в резултат на стрес, неправилно хранене и замърсяване на околната среда.

3. Възстановява баланса в организма

Докато плувате в морето, тялото задейства своите механизми за самолечение, което облекчава симптомите при състояния като астма, артрит, бронхит и различни възпаления.

Богатата на магнезий вода отпуска мускулите и влияе положително върху качеството на съня, което допринася за психическата стабилност и доброто настроение.

4. Лекува кожата

Магнезият в морската вода подпомага хидратацията и подобрява външния вид на кожата. Той е ефективен и при намаляване на зачервяванията и раздразненията, поради което за хората с дерматологични проблеми е препоръчително да прекарват колкото се може повече време в морето.

Редактор: Стела Христова
Източник: zadovoljna.dnevnik    
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