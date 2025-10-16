Свят

Тръмп и Путин ще разговарят днес

Зеленски ще се срещне утре с Тръмп

16 октомври 2025, 18:15
Тръмп и Путин ще разговарят днес
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Русия Владимир Путин ще проведат телефонен разговор днес преди на посещение във Вашингтон утре да пристигне украинският президент Володимир Зеленски, съобщи Белият дом, цитиран от "Ройтерс".

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Зеленски ще се срещне с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура, докато НАТО обмисля как да отговори на нарастващите случаи на руски навлизания във въздушното пространство на страни членки на алианса.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски
