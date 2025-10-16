Борис Джонсън призна, че пише книгите си с помощта на ChatGPT

Б ившият британски премиер Борис Джонсън разкри, че използва ChatGPT при писането на свои книги, като определи изкуствения интелект като "наистина фантастичен" и изрази увереност, че технологията ще бъде от полза за обществото, "защото всички сме прости хора".

"Обожавам изкуствения интелект. Обожавам ChatGPT. Обожавам го", каза Джонсън в интервю за Al Arabiya English. "ChatGPT е просто фантастичен."

Бившият премиер, който е изучавал класическа филология в Оксфорд, призна, че използва платформата не само за анализи на произведения като "Одисея" на Омир, но и като помощник при писането на книги, пише Politico .

"Пиша различни книги. Просто го използвам. Задавам въпроси", разказа той. "ChatGPT винаги ми казва: О, въпросите ви са толкова адекватни. Вие сте брилянтен. Прекрасен сте. Имате изключителен поглед.’"

Мемоарът на Джонсън, Unleashed, беше публикуван миналата година и предизвика вълна от реакции заради откровените му признания.

"Обичам го. Виждам огромен потенциал в тази технология, защото ние, хората, сме прости същества", добави той.

Бившият премиер, който ръководеше Великобритания по време на пандемията от COVID-19, заяви, че изкуственият интелект може драстично да намали разходите на правителството и да спести пари на данъкоплатците.

Джонсън, подал оставка като депутат през 2023 г. след обвинения, че умишлено е подвел парламента относно партитата на "Даунинг стрийт" по време на локдауна, не изключи напълно възможността за завръщане в политиката.

"Статистически всичко е възможно. Дори водата може да потече нагоре, макар и малко вероятно. Искам партията ми да се съвземе и да се организира. Това е най-доброто решение", каза той.

Консерваторите, водени в момента от Кеми Баденок, продължават да изостават сериозно в социологическите проучвания след съкрушителното си поражение на парламентарните избори миналата година.