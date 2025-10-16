България

Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

„В момента имаме 4 самолета F-16, очакваме наистина скоро да дойдат още 2, a до края на годината още 2, за да станат общо 8“, обяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев

16 октомври 2025, 10:38
Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов

Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност

Единодушно: ВСС отхвърли идеята НС да тълкува текстове, свързани с и. ф. в съдебната власт

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

В близките дни се очакват петият и шестият F-16. До края на годината очаквам да получим всички осем. Това обяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев, цитиран от NOVA.

„В момента имаме 4 самолета F-16, очакваме наистина скоро да дойдат още 2, a до края на годината още 2, за да станат общо 8.

Първите два не летят по обективни причини, но проблемът не е в българската страна.

Надявам се до две седмици първият да е отремонтиран, а много след това и вторият.

Това ще се случи, когато получим всичко необходимо от американската страна, за да бъдат готови за полет. При вторите два тече процедура по техническо и летателно приемане, след което веднага ще започнат да летят.

Имаме шестима обучени пилоти, те трябва да минат през двуместен учебно-боен самолет, тъй като в САЩ са летели на по-стара версия на F-16. 32 пилоти ще бъдат обучени общо, а 7 млади летци ще заминат в началото на 2026 г.“, разказа генералът.

По думите му в момента се изграждат укритията за самолетите и те ще бъдат готови до края на 2025 г.

„Вървят с пълна сила и другите проекти за модернизация на българската армия. Подписваме договор за закупуване на зенитно-ракетен комплекс, който да бъде закупен. Очаквам до края на годината да подпишен и за трикоординатни радари“, каза още ген. Русев. 

Той уточни, че към момента въздушното пространство се охранява от МИГ-29, защото няма достатъчно F-16. „F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия – имаме достатъчно самолети, имаме достатъчно пилоти“, обясни Русев.

Източник: Nova.bg    
F-16 ВВС Николай Русев доставки на F-16 обучение на пилоти модернизация на армията зенитно-ракетен комплекс радари въздушна охрана МиГ-29
Даян Кийтън

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Свят Преди 15 минути

Пневмонията е тих убиец, който взема 3 милиона жертви годишно по света, защо е толкова опасна

Напрежение в редиците на "Величие" Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие" Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 16 минути

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 41 минути

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 1 час

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 1 час

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Том Круз

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Любопитно Преди 1 час

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

Герт Вилдерс

Едноличната власт на Герт Вилдерс - и какво означава това за Нидерландия

Свят Преди 1 час

Как най-малката партия в Европа се превърна в най-голямата политическа сила в страната

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Свят Преди 1 час

Стволовете и клоните на мъртвите дървета – известни като дървесна биомаса – станали източници на въглерод, вместо поглъщачи

<p>Михаел Шумахер показа първите си &bdquo;признаци на живот&ldquo; от години насам</p>

Нови данни за здравето на Михаел Шумахер дават лъч надежда

Любопитно Преди 1 час

Преди няколко седмици журналистът Стефан Л’Ермит сподели нови данни за здравето на Шумахер

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 1 час

Дълбочината на труса е била 70 км

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

Любопитно Преди 2 часа

Отличието QUality MeDAL се базира на резултати от независимо пазарно проучване

Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

Свят Преди 2 часа

Тръмп каза, че има три варианта за арката – малък, среден и голям – но че най-много харесва най-големия

<p>&quot;Черна книга&quot; разкрива милиони евро, хвърлени на вятъра</p>

"Черна книга" разкрива милиони евро, хвърлени на вятъра в Германия

Свят Преди 2 часа

Велоалея, която не води до никъде, къщички за прилепи, които струват хиляди евро и още ред абсурди са изброени като пример за разхищение на средства в Германия

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

Любопитно Преди 2 часа

В посмъртния му мемоар „По-голямата картина“ продуцентът на „Титаник“ Джон Ландау споделя нови, неразказвани досега подробности за трудностите при създаването на филма

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Свят Преди 2 часа

Сблъсъци между демонстранти и полиция имаше и в южния град Арекипа

<p>Лос Анджелис обяви извънредно положение</p>

Лос Анджелис обяви извънредно положение: Спешна помощ за имигранти

Свят Преди 2 часа

"Има цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места"

