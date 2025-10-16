Осъдиха младежа, пребил до смърт жена в Перник

Д нес съдът призна за виновен подсъдимия за жестоко убийство по хулигански подбуди на жена Перник.

В ранните часове на 29.07.2024 г. 17-годишният младеж нанесе жесток побой на жена, седнала да пие кафе пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в Перник.

Пострадалата беше транспортирана в болница и приета в безсъзнание.

Ново развитие по случая с пребитата до смърт жена в Перник

Вследствие на побоя ѝ бяха причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Тя почина на 20 септември.

Според вещите лица смъртта й се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

Повдигнаха обвинение на нападателя на жената от Перник, която почина

След проведено съдебно следствие съдът призна обвиняемия за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.