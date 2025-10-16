България

Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия

Новосъздаденият Съвет за национална сигурност ще проведе първото си заседание в идните дни

16 октомври 2025, 15:53
Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия
Източник: iStock

Г ермания ще изготви „цялостен план за действие“ за противодействие на т.нар. хибридна война, която Москва води срещу Европа, заяви канцлерът Фридрих Мерц.

Новосъздаденият Съвет за национална сигурност ще проведе първото си заседание в идните дни, за да започне работа по стратегията, съобщи Мерц пред парламента.

Канцлерът обвини руския президент Владимир Путин в хибридни атаки – от саботажи и кибератаки до шпионаж и дезинформация – като посочи за пример мистериозни полети на дронове, които са предизвикали хаос на европейски летища.

„Ще се защитим сега и в бъдеще“, заяви Мерц. „Затова Съветът за национална сигурност разработва цялостен план за защита от хибридни заплахи“, добави той.

Мерц отправи критики и към крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), известна с проруски позиции, обвинявайки я, че допринася за усилията на Кремъл да дестабилизира Германия и Европа.

„Русия се опитва все по-безпощадно да ни дестабилизира с хибридни методи – с целенасочена дезинформация, със шпионаж, включително от ваши редици“, каза Мерц към депутатите от АзГ.

Макар никой представител на партията да не е осъден за шпионаж, някои са обвинявани в неподходящи връзки с Русия. Миналата година прокуратурата в Дрезден започна разследване срещу евродепутата Максимилиан Крах по подозрения, че е получавал пари от Русия и Китай – твърдения, които той отрича. 

Източник: БГНЕС    
Германия Хибридна война Русия Фридрих Мерц Национална сигурност План за действие Дестабилизация Шпионаж Дезинформация Кибератаки
