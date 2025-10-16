Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

Д енят на авиацията и Военновъздушните сили на България бе отбелязан в Музея на авиацията край Пловдив, филиал на Националния военноисторически музей. Празничната програма започна с тържествен строй с участието на военнослужещи от 24 авиобаза – Крумово.

На 16 октомври 1912 г. Радул Милков и Продан Таракчиев извършват първия боен полет в Европа, което поставя началото на родната авиация, припомни в словото си подполковник Пламен Дончев.

Той подчерта, че 24 авиобаза е част от тази славна история и днес са там, където имат нужда от тях - при бедствия, аварии, защита на населението. "Днес си спомняме и за един от най-светлите герои на българската авиация - поручик Димитър Списаревски, който на 20 декември 1943 година при първия си боен полет извършва въздушен таран срещу американски бомбардировач и загива, но спасява София от разрушение", каза подполковникът.

Директорът на Музея на авиацията Рада Банялиева каза в словото си, че тези 113 години от историята на българските Военновъздушни сили са изпълнени с върхове и провали.

"В резултат на несправедливите мирни договори и политически причини на три пъти всичко започва от нула - превъоръжаване с нова техника, подмяна на хора, унищожаване на натрупания опит и организация, каза Банялиева и допълни, че това се случва след Ньойския договор, след 9-ти септември и след края на Варшавския договор. Тя се обърна към присъстващите с думите, че живеем във време, в което миналото може да се превърне в настояще. Затова поддържайте техниката в безупречно състояние, знанията си актуални и телата стегнати, за да сте в състояние да защитите народа си, семействата, себе си, когато се наложи, защото, колкото и рядко да го чувате, обществото разчита на вас", каза още директорът на музея.

В двора на музея бе открита най-новата фотоизложба „Прекършени криле“. Тя представя съдбата на български летци след държавния преврат от 9 септември 1944 г. и последвалия т. нар. Народен съд (декември 1944 – април 1945) – убити или хвърлени в затвора, уволнени по „подозрения“ и изпратени в лагерите „Белене“ и „Куциян“ или просто „освободени от служба“ и оставени без дом и прехрана.

По повод празника с грамоти бяха отличени военнослужещи от 24 авиобаза - Крумово. С едноминутно мълчание бяха почетени загиналите за свободата на България.

През целия ден в експозицията на Музея ще се прожектира филмът „Балан: Спомени летят“, посветен на военния летец и един от пионерите на българската бойна авиация Владимир Балан, изчезнал безследно през септември 1944 г. Посетителите днес имат възможност да разгледат отвътре пилотската кабина и салона на един от атрактивните експонати във външната експозиция на Музея – самолет Ан-2.