Нов „ангел" на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret

Емили Ратайковски покори подиума на Victoria's Secret в ослепителен дебют

16 октомври 2025, 16:27
Нов „ангел" на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret
Източник: Getty Images

Е мили Ратайковски отбеляза триумфален дебют на модния подиум на Victoria's Secret, участвайки в първото си ревю за легендарната марка!

Като част от кампанията Icon на Victoria's Secret през 2023 г., 34-годишният модел вече беше свързана с бранда. Въпреки това, тя никога досега не беше дефилирала на подиума на прочутата марка за бельо. Тази вечер обаче промени всичко.

Embed from Getty Images

И какъв подиум само! Ратайковски излезе на сцената, облечена в зашеметяващ триизмерен тоалет в цвят орхидея, който пресъздаваше емблематичните „крила“ на Victoria's Secret. Кристално украсените венчелистчета се съчетаваха идеално с нейния бледолилав комплект сутиен и бельо. Дълги ръкавици в стил опера и блестящи обувки с връзки над коляното, с отворени пръсти, добавиха драматичен завършек на визията й.

Embed from Getty Images

Въпреки че това беше първото ѝ ревю на живо, моделът с ръст 177 см дефилира по подиума с увереността на опитен ветеран, без никакви признаци на трепет за новобранец.

Тя се присъедини към редица утвърдени „ангели“ на Victoria's Secret, сред които дългогодишните звезди Джиджи и Бела Хадид, Адриана Лима, Палома Елсесер и Кандис Суанепул.

Като ново лице на подиума, Ратайковски беше в отлична компания, редом със звездата от WNBA Анджел Рийз, Амелия Грей Хамлин и Айрис Лоу.

[gallery]16775[/gallery]

През 2023 г. Ратайковски сподели пред Popsugar: „Израснах, гледайки изображения на Жизел, Кандис, Наоми и Адриана, така че е просто сюрреалистично да бъда включена в кампания до тях.“ Тя допълни: „Тези жени бяха по-големи от живота за мен – те все още са в много отношения – и това означава да си емблематичен. Тяхната красота и изображенията, които са създали с невероятни фотографи, дизайнери и екипи, бяха и са толкова изкусни. Те представляват толкова много.“

Това чувство вероятно се е засилило още повече сега, когато Ратайковски най-после „получи крилата си“.

С радост я наблюдаваме как се издига сред тази впечатляваща компания от звезди.

Източник: pagesix.com    
Емили Ратайковски Victoria Secret Модно ревю Дебют Модел Бельо Victoria Secret ангели Мода
