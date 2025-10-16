България

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

Извършителите са взели няколко дребни предмета и бижута

16 октомври 2025, 12:46
Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС
Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България
Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години
Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили
Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите
Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта
Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов

Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов
Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност

Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност

М ъж и жена разбиха и ограбиха арт магазин в центъра на София. Според собственика на магазина това е поредният вандализъм в района на магазина му за последния месец. 

Инцидентът е станал на 12 октомври късно вечерта, като охранителни камери са заснели как двама чупят витрината и вратата на магазина, след което влизат и взимат различни вещи от вътрешността му.

„Аз не бях тук. Обадиха ми се хората, които живеят отгоре, и казаха, че има взлом, разбита е галерията. Когато пристигнах, полицията вече беше дошла, защото, доколкото разбрах, същите тези хора са разбили и друг магазин малко по-рано на „Граф Игнатиев“ по същия начин“, разказа пред NOVA Пепи Арбов.

Според него униформените са реагирали изключително бързо.

„Полицията дойде почти веднага – може би две-три минути след сигнала. Аз пристигнах след около десетина минути. Цялата витрина беше съборена – огромна, четири метра на два. Не знам как са оцелели тези хора. Това е тежест от близо 500 килограма. Истински късмет, че не се стигна до нещо по-лошо“, обясни той.

Арбов предполага, че става дума по-скоро за вандалски акт, а не за целенасочен обир.

„Според мен не е било умишлено. Просто вандалщина, която тук се случва често. Имаме записи, на които се виждат хора под влияние на субстанции. Нормален човек не би тръгнал така да троши витрини посред нощ“, смята мъжът.

След разбиването извършителите са взели няколко дребни предмета и бижута, предлагани от местни приложници, както и малък грамофон, използван за музика в галерията.

„Не са скъпи неща. Откраднали са някакви дреболии, които после събирах по улицата. Грамофона го намерих до кофите, а една пластика – малко по-надолу. Явно са се изплашили и са ги хвърлили.“

Собственикът признава, че е прекарал два дни в магазина, за да пази мястото, докато се намери фирма за остъкляване: „Едни ми даваха срок седмица, други – петнайсет дни. За щастие намерих хора, които реагираха бързо и възстановиха витрината. Но чувството е много неприятно – влизат в мястото, с което се прехранваш, и го рушат“.

По думите на Арбов, това не е изолиран случай.

„Тук по „Цар Шишман“ колегата от книжарницата също има записи на хора, които чупят витрини посред бял ден. Предоставили сме ги на полицията. Всичко се случва буквално пред министерството, в района на църквата – тук се случват доста неприятни неща“, сподели още той.

От СДВР потвърдиха, че е образувано досъдебно производство и се работи активно по идентифициране на извършителите. Полицията разполага с видеозаписи и свидетелски показания.

Източник: NOVA    
грабеж софия магазин
Последвайте ни

По темата

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

pariteni.bg
Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Свят Преди 14 минути

Само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки бъбречна трансплантация

<p>Първият вот на недоверие срещу френското правителство се провали</p>

Френският премиер Льокорню оцеля след първия вот на недоверие

Свят Преди 19 минути

Решението на министър-председателя да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Любопитно Преди 49 минути

Victoria’s Secret от години служи като трамплин за множество модели, издигнали се до световна слава

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

България Преди 1 час

Съветът на КФН е никога да не споделяте лични данни с онлайн платформи, базирани на ИИ

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

България Преди 1 час

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 1 час

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

<p>Най-умният човек на света, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години&nbsp;</p>

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Свят Преди 1 час

Перелман прекратява контактите си с академичните среди, заявявайки, че е разочарован от "етичните стандарти" в математическата общност

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

България Преди 1 час

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне и опасност за живота

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса беше изключително откровена за връзките си в интервю

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 1 час

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Свят Преди 2 часа

Бракът на двойката се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е станал баща на дете от любовницата си

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 2 часа

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 2 часа

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Том Круз

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Любопитно Преди 2 часа

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

Герт Вилдерс

Едноличната власт на Герт Вилдерс - и какво означава това за Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Как най-малката партия в Европа се превърна в най-голямата политическа сила в страната

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Свят Преди 2 часа

Стволовете и клоните на мъртвите дървета – известни като дървесна биомаса – станали източници на въглерод, вместо поглъщачи

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

БЪРЗ ТЕСТ: Провери каква е твоята сърдечна възраст

Edna.bg

Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Edna.bg

Стоилов: Целта ни е Европа! Във всеки мой клуб съм развивал играчите и качеството на отбора

Gong.bg

Голямо признание за Алберт Попов

Gong.bg

Два трамвая се сблъскаха в София (СНИМКИ)

Nova.bg

Парламентът и днес не събра кворум

Nova.bg