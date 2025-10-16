Свят

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа

Късно снощи "Хамас" предаде още две тела на Израел

16 октомври 2025, 17:49
Израел върна телата на 30 палестинци в Газа
Източник: EPA/БГНЕС

И зраел върна телата на 30 палестинци в Газа, с което общият брой на предадените тела достигна 120, съобщиха министерството на здравеопазването, управлявано от терористичната организация "Хамас", и болницата "Насер" в Хан Юнис.

Израел върна телата на 80 палестинци

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, сключено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, Израел трябваше да предаде телата на 15 палестинци за всеки загинал израелец, посочва АФП.

Израел: Едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

Късно снощи "Хамас" предаде още две тела на Израел и заяви, че е върнала всички останки на загинали затворници, до които е имала достъп.

Източник: БГНЕС    
Израел Хамас Ивицата Газа
