Израел върна телата на 30 палестинци в Газа

И зраел върна телата на 30 палестинци в Газа, с което общият брой на предадените тела достигна 120, съобщиха министерството на здравеопазването, управлявано от терористичната организация "Хамас", и болницата "Насер" в Хан Юнис.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, сключено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, Израел трябваше да предаде телата на 15 палестинци за всеки загинал израелец, посочва АФП.

Късно снощи "Хамас" предаде още две тела на Израел и заяви, че е върнала всички останки на загинали затворници, до които е имала достъп.