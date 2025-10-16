Свят

Русия изпрати военноморски сили в Южнокитайско море

Ходът идва на фона на напрежението между Китай, САЩ и съюзниците им в региона

16 октомври 2025, 17:25
Русия изпрати военноморски сили в Южнокитайско море
Източник: Getty Images

Р уски военноморски флот пристигна тази седмица в оспорваното Южнокитайско море, където няколко държави, включително и Китай, смятан за "квази-съюзник" на Москва, имат припокриващи се териториални претенции.

Русия поддържа постоянно военно присъствие в Тихоокеанския регион, въпреки продължаващата война в Украйна. Миналия октомври страната изпрати военноморска група на мисия в Азия и Океания, включваща посещения в няколко държави от Югоизточна Азия и учения в Южнокитайско море.

Пристигането на руските кораби във Виетнам съвпада с нарастващото съперничество между Съединените щати и Китай, които провеждат паралелни военни учения с партньори от региона. Според наблюдатели руското присъствие може да бъде тълкувано като знак за подкрепа към Китай в териториалните му спорове с Филипините, държава, която има договор за взаимна отбрана със САЩ.

Москва с Китай: Това е отговор на агресията на САЩ

  • Какво е известно

Руската Тихоокеанска флота съобщи в неделя, че фрегатата "Маршал Шапошников", корветата "Гремящий" и морският танкер "Борис Бутома" са пристигнали в пристанището на град Да Нанг във Виетнам на "приятелско посещение".

Представители на руските и виетнамските военноморски сили трябва да проведат срещи, а екипажите ще посетят забележителности в града. След приключване на престоя корабите ще продължат разгръщането си в Азиатско-тихоокеанския регион.

Военноморската група отплава от Владивосток в началото на октомври и бе наблюдавана от японската армия, след като премина два пъти близо до японска територия по пътя си към Южнокитайско море.

Посещението идва в момент, когато Виетнам, традиционно зависим от руско въоръжение, засилва военните си връзки със САЩ и Китай.

Миналия месец председателят на Морския съвет на Русия и съветник на президента Владимир Путин, Николай Патрушев, се срещна в Ханой с виетнамския министър на строителството Тран Хонг Мин. Двамата обсъдиха сътрудничество в корабостроенето, логистиката и морската инфраструктура. Русия проявява интерес към изграждане на нови корабостроителници и модернизиране на съществуващите във Виетнам.

  • Какво казват

Руският външен министър Сергей Лавров заяви през април:

"САЩ и Китай са дълбоко разделени по ключови геополитически въпроси, особено относно териториалната цялост на Китай,Тайван, Южнокитайско море, Източнокитайско море и свързаните териториални спорове. Във всички тези случаи Съединените щати последователно застават на страната на онези, които се противопоставят на китайските претенции."

Според Иън Стори, старши изследовател в Института ISEAS–Yusof Ishak в Сингапур:

"За разлика от Запада, Русия има относително благоприятен имидж в Югоизточна Азия, не се възприема като заплаха и хората като цяло имат положително мнение за президента Путин. В някои части на региона Путин се разглежда като силен лидер, който се противопоставя на Запада, а това се харесва на местното население."

Обезпокоително присъствие на руска подводница в Южнокитайско море

  • Какво следва

Продължаващото военноморско присъствие на Русия в Югоизточна Азия вероятно ще засили нейните "дипломатически настъпления" в региона, като укрепи връзките ѝ с местните държави, в момент, когато Москва остава изолирана от Запада и подложена на санкции заради войната в Украйна.

Източник: newsweek    
Южнокитайско море Русия Китай САЩ Виетнам Военно присъствие Геополитика Териториални спорове Азиатско-тихоокеански регион Военноморски флот
