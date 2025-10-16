България

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Само през последните месеци са задържани стотици неистински левови купюри, а тенденцията е възходяща

16 октомври 2025, 12:33
Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов

Агресия в Казанлък: Ученички пребиха 15-годишна заради ревност

Б ългария преживява най-големия бум на фалшиви банкноти от 15 години насам, показват данните на Българската народна банка. Само през последните месеци са задържани стотици неистински левови купюри, а тенденцията е възходяща. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS експертът по инвестиционно злато и сребро Иван Мутафчиев обясни какви са причините за това и как гражданите могат да се предпазят от измами.

„Предполагам, че в момента има бум на фалшиви левови банкноти, тъй като те трябва да бъдат използвани преди 1 януари, когато България влиза в еврозоната. След това фалшификатите ще могат да се обменят само през БНБ или други официални институции, където ще бъдат веднага засечени като неистински“, заяви Мутафчиев.

Той допълни, че в момента е много по-лесно фалшиви левове да влязат в търговската мрежа, тъй като хората все още плащат с тях ежедневно. „Сега е моментът, в който те могат да се пуснат в обръщение — след еврото това ще стане невъзможно“, коментира експертът.

По думите му наистина се наблюдава увеличение на броя фалшиви банкноти, но не в такава степен, че да се предизвиква паника.

„Да, има растящ тренд, със сигурност. Колко повече от преди – не може да се каже точно. Но фалшификатите не са масови, просто се откриват повече заради по-засиления контрол“, обясни Мутафчиев.

В студиото експертът демонстрира специално устройство за проверка на банкноти и показа основните защитни елементи, по които всеки може да различи оригинал от фалшификат.

„Първото нещо, което финансовите институции проверяват, са UV елементите, които светят под специална лампа. Нещо, което много фалшификати нямат, е серийният номер, който при истинските банкноти също реагира на UV светлина“, обясни той.

Освен това Мутафчиев подчерта, че обикновеният човек може да се ориентира и без специална техника. „Когато се вдигне банкнотата срещу светлина, се вижда изтъняване на хартията и образът на портрета. При истинските банкноти това е реално изтъняване, докато при фалшивите е просто нарисувано и личи, че е неестествено“, обясни той.

„Оригиналните банкноти имат осезаем релеф – буквите, числата и портретите са леко изпъкнали. Хартията е по-грапава и се усеща различно при допир. При фалшивите тя е по-гладка, прилича на обикновен бял лист за рисуване. Това е една от най-лесните проверки“, разясни каза Мутафчиев.

Той добави, че холограмните елементи също са решаващи. „Фалшификаторите често не обръщат внимание на задната част на банкнотата, където има холограмна нишка. При оригиналите тя пречупва светлината по специфичен начин, докато при фалшивите изглежда като стикер“, уточни експертът.

Проверка и при еврото – принципът е същият

След демонстрацията с левови банкноти, Мутафчиев показа и защитните елементи на евробанкнотите: „При еврото има две емисии, но принципите са същите. Най-важен е водният знак, който е прозрачна част от хартията. Има и холограми, които отразяват светлината, сменят цвета и показват различни символи – например числото 100 или знака на еврото“.

Той добави, че при осветяване с UV лампа звездите от знамето на ЕС светят, както и някои кръгови елементи, които също потвърждават автентичността.

фалшиви банкноти БНБ еврозона левови купюри защитни елементи разпознаване на фалшификати Иван Мутафчиев UV светлина холограма валутни измами
Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Свят Преди 15 минути

Само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки бъбречна трансплантация

Френският премиер Льокорню оцеля след първия вот на недоверие

Свят Преди 20 минути

Решението на министър-председателя да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата

"Не мога да си позволя да спася и двамата близнаци": Войната в Судан остави една майка с невъзможен избор

Свят Преди 47 минути

Според ООН три милиона деца под петгодишна възраст са остро недохранени

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Любопитно Преди 50 минути

Victoria’s Secret от години служи като трамплин за множество модели, издигнали се до световна слава

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

България Преди 1 час

Съветът на КФН е никога да не споделяте лични данни с онлайн платформи, базирани на ИИ

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

България Преди 1 час

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 1 час

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

<p>Най-умният човек на света, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години&nbsp;</p>

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Свят Преди 1 час

Перелман прекратява контактите си с академичните среди, заявявайки, че е разочарован от "етичните стандарти" в математическата общност

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

България Преди 1 час

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне и опасност за живота

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса беше изключително откровена за връзките си в интервю

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 1 час

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Свят Преди 2 часа

Бракът на двойката се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е станал баща на дете от любовницата си

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 2 часа

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 2 часа

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Том Круз

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Любопитно Преди 2 часа

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

Герт Вилдерс

Едноличната власт на Герт Вилдерс - и какво означава това за Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Как най-малката партия в Европа се превърна в най-голямата политическа сила в страната

