Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

Р одители на загинали на пътя деца за втори път искат среща с членовете на Съдийската колегия на ВСС. Те настояват те да ги изслушат и да предприемат конкретни мерки за по-бързо и справедливо правораздаване по дела за тежки пътни инциденти.

Сред тях са бащата на Сияна - Николай Попов, родителите на 15-годишния Филип и Петя Иванова от „Ангели на пътя”.

„Смятаме, че липсва справедливост в решенията на българския съд. Издават се несъразмерни присъди. За различни престъпления, които са значително по-малки от убийство, се дават по-тежки присъди, отколкото за убийство. Няма да допуснем всички убити български деца да останат едни снимки на стената”, заяви пред NOVA бащата на загиналата в катастрофа Сияна.