Бюджетът ощетен с 30 млн. лв. от ОПГ, занимаваща се с внос на стоки от Китай

Това стана ясно от брифинг на Софийска градска прокуратура

Обновена преди 1 час / 16 октомври 2025, 13:38
Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов

П ри акция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Софийската градска прокуратура е неутрализирана престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева, но колко е щетата, предстои да се установи, съобщи на брифинг заместник градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със заместник-директора на ГДБОП Йордан Пешев.

Операцията е осъществена на 14 октомври в София и други райони на страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, като действията са ръководени от петима наблюдаващи прокурори. Извършени са над 100 действия по разследването и 90 претърсвания и изземвания. Открити са множество доказателства, включително левове и евро на стойност общо над 300 хил. лева.

Като обвиняеми са привлечени осем души за участие в престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари. Ще бъде поискано постоянно задържане за петима от тях, двама се издирват, а един е с парична гаранция заради влошено здравословно състояние. Сред задържаните има и чуждестранни граждани.

Прокурор Петрова добави, че се разследва дейността на групата от 2023 г. досега, а самото разследване е започнало през юли. Според събраните данни групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки за българския пазар – дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други. Стоките са идвали след директно договаряне с китайските производители и са доставяни с кораб в Гърция, а оттам са пренасяни с камиони в България. За да се избегне плащане на дължимото мито и ДДС, чрез контролирани дружества документално е оформян вносът на тези стоки с неистински и неверни документи, обясни още Петрова.

Източник: БТА, Константин Костов    
Организирана престъпна група ОПГ Държавен бюджет Ощетяване на бюджета Внос на китайски стоки Контрабанда ГДБОП Софийска градска прокуратура Досъдебно производство Данъчни престъпления Милиони левове щети
Дариха в Румъния органите на починал българин

Косматото бельо на Ким Кардашиян

Кола прегази и уби жена на тротоар в Лом

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Преди 3 дни

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Стара Загора стана дом на златната лопата на Нестле инициативата „Залесяваме активно“

Любопитно Преди 17 минути

В знак на приемственост и партньорство общината и Нестле България си размениха лопати, поставяйки началото на възстановяването на 65 декара опожарени гори в местността „Седми километър“

Над 36 кг кокаин, дошъл от България, хванаха в Турция

Свят Преди 28 минути

Колата първоначално била подложена за проверка с рентгенов апарат, а после с куче

КЗП глоби с по 30 000 лв. 70 търговци, не предоставяли информация за цените

България Преди 1 час

По закон предвидимият минимум е санкция от 10 000 лв., а максималният - 100 000 лева

Неповторима атмосфера със Софи Маринова, Роксана и Константин в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Попфолк звездите се впускат в забавно търсене на таланта сред лъжците

Кубрат Пулев се изправя срещу руснак в Дубай

България Преди 1 час

44-годишният Пулев има 35 мача на професионалния ринг

Кайли Дженър не остави нищо не въображението (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Бизнесдамата последва примера на голямата си сестра, Кендъл, и облече подобна рокля с големи геометрични изрязани панели

Нетаняху: Войната в Газа не е приключила

Свят Преди 1 час

Рекорден брой смъртоносни нападения от мечки в Япония

Свят Преди 1 час

Желязков: Инвестирани са над половин млрд. лева в повече от 2200 STEM центъра у нас

България Преди 1 час

Премиерът посети Основно училище „Св. Иван Рилски“ и Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“ в Перник

Баща, изнасилил дъщеря си в Петрич, е осъден на 12 години затвор

България Преди 1 час

Посегателството било извършено на 17 декември 2023 г.

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Свят Преди 2 часа

Само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки бъбречна трансплантация

Правителството на Франция оцеля и след двата вота на недоверие

Свят Преди 2 часа

Те бяха гласувани броени дни, след като кабинетът на Себастиан Льокорню встъпи в длъжност

Италиански модел e намушкан над 20 пъти от гаджето си

Свят Преди 2 часа

Съседи съобщили, че са чули викове и отчаяни молби за помощ

Брендо е платил дълга си към Румъния от затвора, прекратиха дело срещу него

България Преди 2 часа

Банев е осъден на 10 г. и 6 месеца затвор в Букурещ през 2017 г. за заловени 51 кг от скъпата дрога, Радослав Атанасов от групировката му признал, че е доставил пратката

<p>&quot;Не мога да си позволя да спася и двете близначки&quot;</p>

Свят Преди 2 часа

Според ООН три милиона деца под петгодишна възраст са остро недохранени

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Любопитно Преди 2 часа

Victoria’s Secret от години служи като трамплин за множество модели, издигнали се до световна слава

