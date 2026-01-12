Предлагат грипна епидемия във Варна от сряда

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

АПИ: Пътищата се почистват от 608 машини, обстановката е спокойна

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Р егионалната здравна инспекция във Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Хващаме грип по-лесно, ако носът ни е студен

Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени.

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

В предепидемична ситуация са също Бургас, Силистра, Добрич, Перник, София-област и Смолян