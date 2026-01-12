Предлагат грипна епидемия във Варна от сряда

Р егионалната здравна инспекция във Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.
Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени.
Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.
В предепидемична ситуация са също Бургас, Силистра, Добрич, Перник, София-област и Смолян