Предлагат грипна епидемия във Варна от сряда

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца

12 януари 2026, 15:31
Р егионалната здравна инспекция във Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Хващаме грип по-лесно, ако носът ни е студен

Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени.

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

В предепидемична ситуация са също Бургас, Силистра, Добрич, Перник, София-област и Смолян

Източник: БТА, Мила Едрева    
Грипна епидемия Варна
Преди 19 часа
Преди 17 часа
Преди 18 часа
Преди 19 часа

Свят Преди 14 минути

Украйна отрече свалянето на самолета

Любопитно Преди 30 минути

Видео от „Златните глобуси“ 2026 показва Леонардо ди Каприо по-емоционален и забавен от всякога, докато разговаряше с колега по време на рекламната пауза, което изненада феновете и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи

Свят Преди 1 час

Жак Морети бе арестуван в петък заради риск от укриване

България Преди 1 час

Жената е пострадала леко, а мъжът е задържан за 72 часа заради домашно насилие

Свят Преди 2 часа

Руските средства за ПВО са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона

Любопитно Преди 2 часа

Кайли Дженър блесна на „Златен глобус 2026“ с металическа златна рокля и над 100 карата диаманти, докато Тимоти Шаламе премина по червения килим сам в черен костюм, номиниран за „Върховният Марти“

Свят Преди 2 часа

В телефона му „е намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби“

Любопитно Преди 2 часа

Уникалният формат „Вече играеш... Стоичков“ бе проследен от близо една трета от всички телевизионни зрители

Свят Преди 2 часа

Момчетата са родени свързани в тазобедрената става и са починали след тежки усложнения, въпреки усилията на лекарите

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите е и полицейският началник Ишак Ахмад

Свят Преди 2 часа

По данни на полицията плавателният съд ще напусне териториалните води на Финландия още днес

България Преди 2 часа

Птиците са били откривани поетапно

.

Опасност от „черен лед“ по проходите: Експерт с важни съвети за шофьорите

България Преди 3 часа

Минусови температури и силен вятър създават риск от заледяване, въпреки почистените пътища

Свят Преди 3 часа

Освен че владееше китайските йероглифи и азбуката, Ай можеше да разпознава и арабските цифри от нула до девет и 11 цвята

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Аутопсията на тялото предстои в сряда

