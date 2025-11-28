Свят

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Украинецът Серхий Кузнецов е задържан по нареждане на Федералния съд в Карлсруе

28 ноември 2025, 16:15
Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"
Източник: БТА

З аподозреният организатор на атаките срещу газопровода „Северен поток“ през 2022 г. беше арестуван в Германия днес, след като бе екстрадиран от Италия вчера, предаде ДПА.

Украинецът Серхий Кузнецов е задържан по нареждане на Федералния съд в Карлсруе (най-висшата съдебна инстанция в Германия - бел. ред.), съобщи говорителка на прокуратурата.

Новината за атаките срещу престижния германско-руски проект отекна по целия свят през есента на 2022 г. Няколко експлозии близо до датския остров Борнхолм в Балтийско море нанесоха щети на два тръбопровода в такава степен, че по тях повече не може да бъде транспортиран газ.

Германия издаде заповед за арест на украински водолаз, ето защо

По-рано руският природен газ течеше към Германия по тръбопровода „Северен поток 1“. „Северен поток 2“ беше завършен малко преди руската инвазия в Украйна и никога не е влизал в експлоатация.

До момента никой не е изправен пред съда за атаките.

Кузнецов, на 49 години, беше задържан в края на август, докато беше на почивка със семейството си на адриатическото крайбрежие. Той обжалва екстрадицията си и обяви гладна стачка заради предполагаемо малтретиране.

Миналата седмица Върховният съд на Италия позволи той да бъде екстрадиран. Той беше предаден на германските власти вчера.

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Германската прокуратура му повдигна обвинения за причиняване на взривовете на тръбопроводите в Балтийско море през 2022 г. съвместно с други лица. Според обвинението украинецът е един от координаторите на операцията. Той отхвърли обвиненията.

Според разследващите групата от седем заподозрени е включвала четирима водолази.

Един от предполагаемите водолази е задържан в Полша. Съдът там обаче отхвърли молбата на Германия за екстрадирането му и по-късно той беше освободен.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Северен поток Саботаж Серхий Кузнецов Германия Екстрадиция Украинец Балтийско море Разследване Арест Водолази
Последвайте ни

По темата

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат ориз?

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 10 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 10 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 10 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 9 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Катастрофа между трамвай и автомобил на столичния булевард "Овча Купел"

България Преди 14 минути

Към момента няма информация за пострадали, както и каква е причината за възникване на ПТП-то

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Свят Преди 24 минути

Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Свят Преди 46 минути

Eрмак посочи, че сътрудничи напълно на властите

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

България Преди 57 минути

Няма пострадали хора

Ионуц Моштеану

Министър на отбраната подаде оставка: Измислено образование в автобиография разтърси кабинет в разгара на руските атаки в Румъния

Свят Преди 1 час

Ионуц Моштеану заявявал, че е завършил университет в Букурещ, въпреки че никога не е посещавал учебното заведение, съобщават местни медии

Защо автоматичният преводач е идеален подарък тази година

Защо автоматичният преводач е идеален подарък тази година

Технологии Преди 1 час

Vasco Translator прави комуникацията много по-лесна

<p>Кремъл иска мир, но смята Зеленски за нелегитимен</p>

Кремъл: Русия иска мир с Украйна, въпреки че Путин смята Зеленски за нелегитимен лидер

Свят Преди 1 час

Украйна обаче обяви, че не може да свика избори, тъй като в страната е въведено военно положение

Как ще изглежда обявената от Макрон доброволна военна служба във Франция

Как ще изглежда обявената от Макрон доброволна военна служба във Франция

Свят Преди 1 час

Френската „младеж гори от желание за инициативи“, смята Макрон

Докато смъртта ни раздели: Кампанията, която обедини региона

Докато смъртта ни раздели: Кампанията, която обедини региона

Любопитно Преди 1 час

<p>Путин благодари на Орбан</p>

Путин оцени готовността на Унгария да домакинства разговори между Русия и САЩ

Свят Преди 1 час

Орбан заяви, че икономиката на Унгария е пострадала сериозно заради конфликта в Украйна и влошените отношения между ЕС и Русия

Външните министри на Германия и Турция искат Турция и в ЕС, и в SAFE

Външните министри на Германия и Турция искат Турция и в ЕС, и в SAFE

Свят Преди 1 час

Външният министър на Турция обаче отново заяви, че страната му е готова да изпълни критериите за членство, но преговорите са замразени

<p>Внимание, туристи! Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони</p>

Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони

Свят Преди 1 час

Транспортът в Италия е затруднен

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Свят Преди 1 час

Междувременно ЕК потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи

<p>През февруари 2026 година откриват концесионната процедура за летище Пловдив</p>

Караджов: През февруари 2026 година ще бъде открита концесионната процедура за летище Пловдив

Свят Преди 1 час

Надяваме се, че ще има интерес от инвеститори, каза Караджов

„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

Любопитно Преди 1 час

Атос Саломе направи смели прогнози за професионалното бъдеще на Меган Маркъл

<p>С 4,38 промила алкохол: 27-годишен катастрофира край Смилян</p>

С 4,38 промила алкохол: 27-годишен шофьор катастрофира край Смилян

България Преди 1 час

На мястото продължава оглед от полицейски екип

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Тарантули и гекони - жертви на контрабанда

sinoptik.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg

Съпругата на Брус Уилис: „Празниците с него все още са радостни – просто изглеждат различно“

Edna.bg

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Edna.bg

Славия се раздели с легенда на клуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Монтана, съставите

Gong.bg

Спор в парламента: Ще бъде ли оттеглен Бюджет 2026?

Nova.bg

Борисов: Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска

Nova.bg