Караджов: През февруари 2026 година ще бъде открита концесионната процедура за летище Пловдив

П рез февруари 2026 година ще бъде открита концесионната процедура за летище Пловдив. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. По думите на Караджов опитите на държавата да развие летището не дават резултат, като там има трудности да се изплащат заплатите на малкото персонал.

Надяваме се, че ще има интерес от инвеститори, така че летището да се развие както като пътническо, така и като карго летище, каза министърът на транспорта. В плановете на програмата "Транспортна свързаност" е включена линия между жп гарата на Пловдив и летището, чието проектиране започва от следващата година. Идеята е Пловдив да има надежден и бърз шатъл, а при нужди линията ще се използва и за карго превози. Една от иновациите, които ще бъде предложена, е да се обслужва от влакове на батерии.

Вицепремиерът представи развитието и плановете за транспортна и цифрова свързаност в областта. Той посочи, че най-голямата модернизация изобщо на жп линии в България от 2007 година насам е в Южния регион. Южна България и Пловдивският регион са част от новия стратегически коридор Черно море - Егейско море - Балтийски море, който е свързан с войната в Украйна, каза Караджов. Той посочи, че предстои на 4 декември в Брюксел да бъде подписано рамково споразумение за сътрудничество между България, Гърция и Румъния, което ще ускори планирането и финансирането на тези коридори,. Това споразумение включва три основни оси, които включват железопътни и пътни отсечки. Най-голямата победа на България е два нови моста над р. Дунав - Силистра - Кълъраш и Никопол - Турну Мъгуреле, каза вицепремиерът. Той подчерта, че ако бъде подкрепено това споразумение, то ще залегне като едно от най-важните за коридорите север-юг, които са свързани с устойчивостта на кризи и войни, и за укрепване на Източния фланг.

Караджов коментира, че един от големите проблеми на България е, че има дигитални острови - големите градове, където има насищане на мрежи, а в малките и отдалечени населени места нещата не стоят така. Той съобщи, че в тази връзка започва голяма инвестиция и представи данни за бъдещото изграждане на оптична свързаност в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик и Хасково. В област Пловдив ще се изградят 390 км. оптична свързаност до малки населени места в общините Кричим, Перущица, Съединение, Сопот, Карлово, Хисаря, Калояново, Първомай и Лъки, като това ще засегне над 55 хил. жители. Те ще получат и базови станции, с които ще имат достъп до 5G връзка.

Общо 190 км оптична свързаност ще се осигури за населени места в общините Сърница, Ракитово, Батак, Пещера, Септември, Белово и Лесичово в област Пазарджик. Проектът ще достигне до 26 хил. души.

За област Смолян се предвиждат 220 км оптична мрежа, която ще засегне над 27 хил. души. Тя ще е в населени места от общините Доспат, Борино, Девин и Чепеларе. За първи път високоскоростен интернет ще има и на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Златоград.

Оптичен интернет ще бъде осигурен и на граничните пунктове Ивайловград и Свиленград. В област Хасково ще се изградят 200 км нова оптична мрежа за над 10 хил. души в общините Димитровград, Любимец, Маджарово и Ивайловград.