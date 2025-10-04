България

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

4 октомври 2025, 19:55
След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"
Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор
Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме
Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви
Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички
Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

О т днес в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влиза в сила нова временна организация за сметосъбирането. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев пред журналисти. Терзиев посочи, че причината за отказа на Общината да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, е, че е предложил цена от 420 лв. на тон.

„Ясно заявихме, че такса „корупция“ няма да плащаме“, каза Терзиев и увери, че Общината е подготвена с алтернативни варианти. По думите му в следващите две седмици Столичната община ще извършва сметосъбирането със собствени сили, докато се намери трайно решение на проблема. „Имаме план за действие, организацията е създадена. Апелирам към гражданите за търпение и солидарност, като ще ги информираме ежедневно как се развива ситуацията“, каза още кметът.

Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Николай Савов уточни, че общинската структура от месеци подготвя сценарий за подобна ситуация. „Извършена е предварителна организация, разпределени са задачи за всеки от екипите и сме готови незабавно да поемем дейността по сметосъбиране“, заяви Савов. По думите му е осигурена необходимата техника, маршрути са изготвени и ще се следи ежедневно за натрупване на отпадъци. Той увери, че няма основание за притеснение от прекъсване на услугата, и че целта е да не се допуска натрупване на боклук по улиците на двата района. „В готовност сме да реагираме при всяка необходимост и да пренасочваме ресурсите си според натовареността“, допълни Савов.

Терзиев е изпратил трето писмо до Петкова за сметосъбирането в София

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева призова жителите на двата района временно да изхвърлят отпадъците си основно в големите сиви контейнери, които ще бъдат разположени на осем места в „Люлин“ и на три в „Красно село“. Тя помоли гражданите през следващите две седмици да се въздържат от изхвърляне на строителни, едрогабаритни и зелени отпадъци и да продължат да използват контейнерите за разделно събиране.

Бобчева отбеляза, че е важно е в този период да стимулират разделното събиране на отпадъците в жълтите, сините и зелените контейнери, които ще се обслужват по график. Тя добави, че е създадена карта с точните места на разположените контейнери, за да могат гражданите лесно да ги откриват, която ще бъде публикувана и в каналите на Столична община. „Моля жителите на районите да проявят разбиране и отговорност – всеки може да помогне, като поддържа чисто пространството около дома си и сигнализира при нарушения до Столичния инспекторат“, заяви още заместник-кметът.

София е заплашена и от криза с боклука

Кметът на район „Люлин“ Милко Младенов съобщи, че е създаден кризисен щаб, който ще следи ежедневно почистването. „Имаме готовност с екипи на районната администрация и инспектората да сме на терен всеки ден. При нередности ще подаваме сигнали незабавно към Столичната община“, заяви той. Младенов допълни, че вече е възложил на общинското дружество, което обслужва междублоковите пространства, да извършва ежедневно почистване на кошчетата по спирките и главните улици. „Няма да допуснем районът да бъде занемарен, въпреки трудната ситуация“, подчерта той. По думите му в „Люлин“ живеят реално около 250 хиляди души, което прави организацията особено сложна.

Кметът на „Красно село“ Цвета Николова изрази притеснение, че кризата има и политически, и икономически измерения. Тя посочи, че районът разполага с ограничен човешки ресурс и настоя за по-бързо трайно решение, тъй като временният план не може да издържи повече от две седмици.

Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че разговорите с фирмата, отказала да намали цената си, ще продължат, но Общината няма да приеме оферта, която надхвърля трикратно прогнозната цена от 200 лв. на тон. „Няма да позволя да се плащат неразумни цени за услуга, която може да се извършва и на реална стойност“, подчерта Терзиев.

Вижте повече в нашата галерия

Източник: БТА, Николета Василева    
сметосъбиране София Люлин Красно село Столична община Васил Терзиев отпадъци временна организация разделно събиране високи цени
