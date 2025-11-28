Свят

Кремъл: Русия иска мир с Украйна, въпреки че Путин смята Зеленски за нелегитимен лидер

Украйна обаче обяви, че не може да свика избори, тъй като в страната е въведено военно положение

28 ноември 2025, 15:58
Кремъл: Русия иска мир с Украйна, въпреки че Путин смята Зеленски за нелегитимен лидер
Източник: БТА

Р усия иска да постигне напредък към мир с Украйна, въпреки че смята украинския президент Володимир Зеленски за нелегитимен лидер на страната, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин казва, че за него украинското ръководство е нелегитимно, тъй като мандатът на Зеленски е изтекъл.

Украйна обаче обяви, че не може да свика избори, тъй като в страната е въведено военно положение, докато тя се отбранява срещу Русия.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
