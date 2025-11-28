Външните министри на Германия и Турция искат Турция и в ЕС, и в SAFE

Свят

Външният министър на Турция обаче отново заяви, че страната му е готова да изпълни критериите за членство, но преговорите са замразени

28 ноември 2025, 15:35
Източник: БТА

В ъншните министри на Турция и Германия Хакан Фидан и Йохан Вадефул се срещнаха в Берлин само шест седмици след срещата им в Анкара и последващото посещение на германския канцлер Фридрих Мерц в Турция. Общите позиции и теми съюзничеството в НАТО, търсенето на изход от войната между Русия и Украйна, желанието на Турция да стане член на Европейския съюз и възможностите за още по-голям напредък в търговско-икономическите отношения бяха сред темите, които външните министри обсъдиха днес и в Берлин. 

По време на съвместната пресконференция, излъчвана на живо, външният министър на Германия отново изрази подкрепата на Берлин за членството на Турция в Европейския съюз. 

„Турция се натовари със задачата да бъде партньор в редица ключови области. От тази гледна точка бихме искали да укрепим отношенията между Турция и Европейския съюз. Сред обвързващите условия за това са критериите от Копенхаген, свързани с правовата държава. Те са сред основните ценности на Европейския съюз (…) Ако Турция иска да влезе в Европейския съюз, Германия винаги ще бъде партньор, на който може да се довери и в чието лице може да види приятел“, каза Вадефул и обяви, че е време за отварянето на нова страница в отношенията между двете държави.  

Външният министър на Германия заяви, че страната му е готова да помогне на Турция по пътя към Брюксел. 

„Ако Турция казва, че Европейският съюз е стратегическа цел за нея, както ми се стори, че чух преди малко с голяма радост, наистина вярвам, че това е много добре както за ЕС, така и за Турция. Тогава трябва да вземем насериозно тези думи и Европейският съюз трябва да подсили тази воля, сближавайки се с Турция и отваряйки всички формати за срещи и комуникационни канали. Смятам, че това ще бъде от полза и на двете страни. Германия иска да има важна роля, за да се стигне до нови резултати в това отношение“, каза Вадефул. 

Външният министър на Турция обаче отново заяви, че страната му е готова да изпълни критериите за членство, но преговорите са замразени. 

Георг Георгиев: Германия е сред най-близките ни стратегически партньори

„Няма проблеми с оценката на критериите. Няма и как да има. Това са правилата на играта. Ако ще членувате в един клуб, то той обикновено има правила и трябва да направите необходимото. Но тук основният въпрос е, че към настоящия момент процесът не бележи напредък и не се отварят преговорни глави“, заяви Фидан. 

Включването на Турция в инструмента на Европейския съюз за укрепване на отбраната, известен като SAFE, също беше сред темите, по които двамата външни министри се обединиха. 

„Вярвам, че специално механизмът SAFE трябва да бъде отворен за Турция и Великобритания като важни съюзници в НАТО и трябва да ги обхване.  Турция винаги е била доверен съюзник в рамките на НАТО. Германия казва, че иска да засили двустранното сътрудничество в редица области. Отбраната и сигурността са сред тях“, каза Вадефул. 

Хакан Фидан подчерта, че желанието на Турция да участва в този механизъм за сигурност не е свързано само с намирането на пазар за отбранителната ѝ индустрия, но и със сигурността на самата Турция. 

„Германия, както и много други членове на НАТО, са и членове на Европейския съюз. Много военни планове на НАТО са свързани със сигурността на Европа (...) Но през последните години, специално след войната в Украйна, виждаме, че е налице ново търсене по отношение на европейската сигурност и в това отношение започнаха процеси, свързани с механизма SAFE. Това е в съответствие с външната политика и сигурността на Европейския съюз. Турция иска да заеме своето място в тези дискусии, но все пак те са и дискусии и дебати между членките на Европейския съюз. Сигурността на Европа засяга всички ни. Мислейки градивно, докато Турция стане член на Европейския съюз, всички отношения и дебати трябва да преминават през градивен формат. Отношенията и целите ни са налице. Заплахите за сигурността остават, възможностите не бележат напредък. Понякога заради протоколни въпроси изпускаме исторически възможности и оставаме лице в лице със заплахите. Целта на Турция да участва в механизма SAFE не е свързана с желанието да намерим пазар за отбранителната ни индустрия. Тя е свързана и с нашата стратегическа сигурност“, каза Хакан Фидан. 

Йохан Вадефул заяви, че Германия и Турция имат общи цели в контекста на НАТО и търсенето на изход от войната между Русия и Украйна. Той благодари на Хакан Фидан за посредничеството на Турция в преговорите между Киев и Москва. 

„Ако Путин наистина иска мир, сега е времето да седне на масата за преговори“, заяви германският външен министър. 

Той определи преговорите в Женева в търсенето на изход от войната между Русия и Украйна като важен напредък и подчерта, че там са обсъдени теми, които засягат НАТО и Европейския съюз. 

Хакан Фидан от своя страна препотвърди готовността на Турция да бъде домакин на нов кръг преговори. 

„Колкото и да са трудни условията, този момент не трябва да бъде изпуснат. Трябва да продължим по пътя си. В този смисъл Турция е готова отново да бъде домакин на преговорите. Подкрепяме директните преговори между страните. Затова не трябва да се бяга от масата за преговори. Както каза нашият президент Ердоган: във войната няма победители, а в мира няма победени“, каза Хакан Фидан.

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

И Турция, и Германия отбелязаха, че отношенията им бележат нов етап на възход. 

„Германия е най-големият ни търговски партньор в Европа, а в световен мащаб – най-големият пазар, към който изнасяме. Има тенденция стокообменът от 50 да достигне 60 млрд. долара. Продължаваме с дейностите си за увеличаване на двустранните си инвестиции“, каза външният министър на Турция. Като приоритетни инвестиции Фидан посочи възобновяемите източници на енергия, високите технологии, дигитализацията, изкуствения интелект.  

Общи цели бяха набелязани и по отношение на ситуацията в Близкия изток. Вадефул изтъкна ролята на Турция пред ислямистката групировка „Хамас“ при убеждаването на групировката да приеме споразумението за прекратяване на огъня с Израел, както и приноса на Турция за намирането на телета на заложниците. 

„С резолюцията на ООН бяха дадени правомощия на международните миротворчески сили. Сега разоръжаването на ислямистката групировка „Хамас“ е от изключително значение и отново очакваме подкрепата на Турция за това“, заяви Вадефул. 

Програмата на Хакан Фидан в Берлин продължава през целия ден. Тя включва срещи с представители на бизнеса, турската диаспора, както и посещение в Бундестага.   

Източник: БТА, Айше Сали    
