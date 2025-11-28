Любопитно

Докато смъртта ни раздели: Кампанията, която обедини региона

28 ноември 2025, 15:50
Ф емицидът е тъмната страна на нашия регион. Той вече не е случайно заглавие, а ужасяваща ежедневна реалност. Статистиката е опустошителна, а страшната реалност, която се повтаря толкова често, рискува да стане невидима. Още по-болезнено е, че жените най-често губят живота си от ръцете на човек, когото са обичали.

Когато системата се провали, трябва ли ние като общество да реагираме? Отговорът е „ДА“, но как? Като отказваме да се отвърнем и да затворим очи, а вместо това се научим да разпознаваме предупредителните знаци около нас.

В регионалната кампания „Докато смъртта ни раздели“, насочена към предотвратяване на фемицида, обединиха сили следните организации: Автономния женски център от Сърбия, Автономната къща за жени от Хърватия, фондация „Обединени жени“ от Босна и Херцеговина, Националната мрежа за прекратяване на насилието над жени и домашното насилие от Северна Македония, Дружеството за предотвратяване на насилието в спорта и домашното насилие от Словения, Центъра за женски права от Черна гора, Алианс за защита от насилие основано на пола от България и Центъра за равенство на половете и развитие от Албания.

Кампанията е насочена към информиране и образоване на обществеността за това как да разпознава поведенчески модели, които най-често водят до фемицид, както и как да подкрепя човек, който може да е в потенциална опасност. Тя е призив към общността да разпознае знаците и да действа превантивно, за да помогне за предотвратяване на бъдещи случаи на фемицид.

Кампанията е създадена от креативните агенции, част от AMA Group, на 8 пазара. В България – от медийната агенция UM Bulgaria, част от същата група.

Черната сватбена рокля оплаква и предупреждава

„Нашето предизвикателство беше да гарантираме, че фемицидът няма да остане просто опустошителна статистика, а че посланието ще стигне до сърцето, ще пробуди емпатия, ще разруши стената на безразличието и ще призове към действие. Превърнахме бялата сватбена рокля в черна — универсален символ на любовта. Тази инверсия не е само визуална, а концептуална: това, което някога означаваше щастливо начало, сега предупреждава за край, който не трябва да се случва. Символът е преднамерено суров, драматичен и тревожен за погледа. Черна сватбена рокля на улицата изглежда като сцена, която не би трябвало да съществува, както и фемицидът не би трябвало да съществува. Този сблъсък между очакваното и забраненото моментално поражда въпроси, провокира реакции и това е първата стъпка към промяната“, казва Яна Савич Растовац, креативен директор.

Многопластова кампания – от тиха провокация до мощно движение

В сътрудничество с модни дизайнери от региона — Мария Тарлач, Миомир Йелчич, Матея Бенедети, Борис Чалич, Едис Палa, Аднан Хайрулахович Haad, Моника Коцарева и Илириана Баша - бяха създадени осем уникални черни сватбени рокли.

Модели, облечени в роклите, излязоха по главните улици на осем столици. Те стояха безмълвно и неподвижно, държейки букети в ръцете си. Всяко цвете представляваше име - история на един изгубен живот. Тайнствените жени в черни сватбени рокли предизвикаха сериозни дебати. Какво е това? Кои са те? Защо са тук? Мълчанието остана оглушително.

След няколко дни кампанията беше представена публично на събития в Белград, Загреб, Подгорица, Сараево, Скопие, Любляна, София и Тирана, и истината беше разкрита. Черната сватбена рокля не е нова модна тенденция; тя е глас срещу мълчанието, което убива.

„Когато създаваме и реализираме социално отговорни кампании, ние не просто комуникираме идеи, а комуникираме ценности. В осем пазара споделяме едни и същи проблеми, но и една и съща решимост да ги променим. Това е първата съвместна регионална кампания за борба с фемицида и показва, че границите изчезват, когато се обединим около това, което наистина има значение. Такива кампании са гласът на онези, които вече го нямат, и призив да държим очите си отворени и да действаме“, добавя Мая Антич, изпълнителен директор на AMA Group.

Социалните мрежи обединяват и призовават към действие

Черната сватбена рокля, безмълвна по улиците, говореше силно в социалните мрежи. Публикации разкриваха сурови числа, които ни принуждават да се изправим срещу проблема и да се замислим, разобличаваха модели на контрол, маскирани като любов, и предлагаха ясни стъпки – не само за жени, преживяващи насилие, но и за роднини, приятели, съседи и свидетели. Всяко послание споделя една и съща цел: да овластява, информира и свързва, да покаже, че мълчанието не е безопасност и че действията са единствената пътека към промяната.

Разпознай признаците, прекъсни мълчанието

Кампанията „Докато смъртта ни раздели“ напомня, че фемицидът не е внезапна трагедия, а финалният акт на насилие, който е можел да бъде разпознат и предотвратен. Посланието е ясно: реагирайте, подкрепяйте, не затваряйте вратата. Защото домът - който трябва да бъде най-сигурното място - все още е най-опасното за жените.

