Министър на отбраната подаде оставка: Измислено образование в автобиография разтърси кабинет в разгара на руските атаки в Румъния

Р умънският министър на отбраната Ионуц Моштеану подаде оставка в петък заради неверни твърдения в служебната си автобиография. Това е вторият случай в последните седмици, в който държава от НАТО, разположена близо до Русия, е принудена да смени ръководството на военното си ведомство, пише Politico .

„Румъния и Европа са под атака от Русия. Нашата национална сигурност трябва да бъде защитена на всяка цена. Не искам дискусиите за образованието ми и грешките, които направих преди много години, да отвличат вниманието от тежката мисия на тези, които сега ръководят страната“, заяви той.

Според местни медии Моштеану е посочил в официалната си автобиография, че е завършил Университета „Атинеум“ в Букурещ, въпреки че никога не е посещавал това учебно заведение. Той също добавил към CV-то си Факултета по автоматика в Политехническия университет в Букурещ, въпреки че е напуснал обучението.

Оставката на Моштеану, само няколко месеца след встъпването му в длъжност, идва след като Литва освободи Довиле Шакалиене от поста министър на отбраната заради спор относно бюджета за отбрана на балтийската държава – и в момент, когато Европа обсъжда как да реагира на засилващите се руски хибридни атаки.

Според румънското правителство министърът на икономиката Раду Мируца се очаква да поеме временно ръководството на Министерството на отбраната.

Оставката на Моштеану идва в период, в който Румъния се сблъсква с регулярно нерушение на въздушното пространство от руски дронове. Освен това Букурещ е само на 48 часа от крайния срок, в който държавите от ЕС трябва да представят пред Европейската комисия своите планове за изразходване на средствата от европейската програма SAFE за кредити за закупуване на оръжие.

Румъния се очаква да бъде вторият по големина бенефициент на схемата, като е предвидено да получи 16,6 милиарда евро.