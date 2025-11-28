„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

Любопитно

Атос Саломе направи смели прогнози за професионалното бъдеще на Меган Маркъл

28 ноември 2025
Източник: Getty Images

С амопровъзгласилият се за „съвременен Нострадамус“ Атос Саломе се завръща с нова порция предсказания за британското кралско семейство – този път с фокус върху Меган Маркъл, пише Daily Star.

38-годишният медиум, добил световна популярност с твърденията си, че е предвидил пандемията от Covid-19, смъртта на кралица Елизабет и дори поемането на X (преди това Twitter) от Илон Мъск, даде ексклузивно интервю, в което коментира трудния професионален път, по който според него Меган тепърва ще поеме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Херцогинята, която стартира своя сериал „С любов, Меган“ по Netflix през март и през 2024 г. лансира лайфстайл марката си „As Ever“, се сблъска с противоречиви обществени реакции. Предаването, включващо рецепти и разговори за интериорен дизайн с участието на известни гости, беше посрещнато с остри критики веднага след премиерата си. Междувременно проблеми със стоковите наличности на „As Ever“ доведоха до анулирани поръчки и недоволни клиенти.

Според Атос обаче трудностите на Меган далеч не приключват. Той твърди, че е „видял“ особено трудна оставаща част от годината за нея – период, изпълнен с професионални препятствия, засилен обществен контрол и експлозивни разкрития. Екстрасенсът предвижда „нарастващ конфликт“ между херцогинята и Netflix, който ще доведе до трайно разделение между двете страни.

Още през юли той предупреди за предстоящи „логистични спънки“ около „As Ever“, съпроводени с интензивна критика и загуба на доверие.

„Имиджът на Меган ще се изправи пред най-суровото си изпитание до края на 2025 г. Предвиждам експлозивни разкрития от бивши служители или отчуждени съюзници. Критиките ще достигнат точка на кипене – и Меган, в отговор, ще се оттегли от светлината на прожекторите през 2026 г.“, казва той.

По думите му това оттегляне няма да бъде окончателно. Атос прогнозира, че до края на 2026 г. Меган ще се завърне с обновен фокус върху благотворителната дейност – най-вече с акцент върху образованието на момичетата и инициативите за психично здраве. Той смята, че след това тя ще премине към по-практична продуцентска работа, отдалечавайки се от „естетиката на начина на живот“.

Медиумът твърди, че Меган ще се появи отново на екран, но „без блокбъстъри, без червени килими“. И допълва: „Вместо това, независим филм, режисиран от известна жена режисьорка – вероятно европейска или иранска – ще отбележи завръщането ѝ пред камерата“.

„Нейната роля? На жена, която изоставя привилегирован живот, за да преоткрие същността си. Метафора? Абсолютно. Признание? Много е възможно“, посочва още Атос.

Той прогнозира, че актьорската ѝ игра ще изненада критиците и ще я постави категорично на картата на големите филмови фестивали през 2027 г.

Тези предсказания идват малко след като ясновидецът заяви, че кралското семейство ще се сблъска със „здравословен проблем“, който ще сплоти част от отношенията, но ще разруши други. Според него връзката между принцовете Хари и Уилям ще се възстанови едва „в следващото поколение“.

Източник: Daily Star    
Атос Саломе Меган Маркъл Предсказания Британско кралско семейство Медиум Професионални трудности Netflix
