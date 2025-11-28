Путин оцени готовността на Унгария да домакинства разговори между Русия и САЩ

Р уският президент Владимир Путин изрази благодарност на унгарския премиер Виктор Орбан за готовността му Будапеща да бъде домакин на руско-американска среща на върха, предаде ТАСС.
„Благодаря за това, че откликнахте по този начин на възможна среща между мен и президента на САЩ във Вашата страна“, каза Путин на Орбан. „Ако в хода на нашите преговори стигнем до използването на територията на Будапеща, много ще се радвам и искам да Ви благодаря за готовността за оказване на съдействие“, добави Путин.
🚨⚡️ JUST IN:— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 28, 2025
Putin shakes hands with “Europe’s voice of reason” Viktor Orbán at the Kremlin! 🇷🇺🤝🇭🇺
Putin:
“We’ve built an atmosphere that lets us speak frankly and discuss any issue. Strong Russia-Hungary relations allow us to find solutions to all problems.” pic.twitter.com/330yFWDyAw
От своя страна, Орбан заяви, че икономиката на Унгария е пострадала сериозно заради конфликта в Украйна и влошените отношения между ЕС и Русия.
Орбан ще разговаря с Путин днес
„Унгария напълно усеща въздействието на украинския конфликт върху себе си, понасяйки осезаеми икономически загуби. Икономическото сътрудничество е блокирано от военните действия. Това важи както за отношенията с Европа, така и с нас“, отбеляза той.
Преди срещата между Путин и Орбан руският министър на външните работи Сергей Лавров имаше около 45-минутен разговор с унгарския си колега Петер Сиярто.