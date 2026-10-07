Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

В бюджета за 2027 г. е заложено увеличение на заплатите на младите лекари. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.
Той увери, че правителството работи за по-бързата професионална реализация на младите лекари в България.
Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?
Продължават проверките за злоупотреби
Радев поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на предполагаеми злоупотреби, свързани с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични дейности.
Премиерът посочи, че отдавна се говори за сериозни злоупотреби и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.
По думите му задача на правителството е подобни нарушения да бъдат разкривани и предотвратявани.
Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще
„Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна“, заяви Радев.
Той добави, че е готов и Законът за обществените поръчки, с който се цели да бъде ограничено източването на средства от Здравната каса.