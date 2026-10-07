Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

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В бюджета за 2027 г. е заложено увеличение на заплатите на младите лекари. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

Той увери, че правителството работи за по-бързата професионална реализация на младите лекари в България.

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Продължават проверките за злоупотреби

Радев поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на предполагаеми злоупотреби, свързани с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични дейности.

Премиерът посочи, че отдавна се говори за сериозни злоупотреби и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

По думите му задача на правителството е подобни нарушения да бъдат разкривани и предотвратявани.

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„Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна“, заяви Радев.

Той добави, че е готов и Законът за обществените поръчки, с който се цели да бъде ограничено източването на средства от Здравната каса.