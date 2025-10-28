България

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

Предвижда се увеличение за пенсиите с около 511 303 000 евро и за заплатите в публичния сектор - 613 563 60 евро

28 октомври 2025, 11:39
„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги
Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред
Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко
100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете
Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола
Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев
Сделката за

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси
На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

О чите в България са насочени към предстоящото представяне на бюджета за 2026 година от Министерството на финансите.  Очаква се Министерството на финансите да представи детайли за бюджетът за 2026 г. в идните дни.  Както вече беше обявено, данъците остават непроменени, с което се запазва плоският данък от 10% върху доходите.

Предвижда се увеличение за пенсиите с около 511 303 000 евро и за заплатите в публичния сектор - 613 563 60 евро.

Бюджетът за 2026 г. ще е исторически за страната - първият бюджет в евро, отбелязващ навлизането ни в еврозоната и постигането на необходимите изисквания от Европейския съюз. 

Бюджетната процедура

Финансовата 2026 година започва официално в края на октомври 2025 и се очаква да бъде обявен днес, на 28 октомври.

Финансовият министър Теменужка Петкова потвърди, че процедурата е в ход, призовавайки за "още малко търпение", тъй като до края на месеца проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание. Премиерът Росен Желязков подчерта международния аспект, заявявайки, че бюджетът ще бъде изпратен в Брюксел "в рамките на тези дни". Той предупреди, че ако това не се случи до 24 октомври, Европейската комисия ще направи своите калкулации на базата на действащото законодателство, без да отчете бъдещите политики на българското правителство.

Председателят на НС Наталия Киселова определи приемането на бюджета за "основен приоритет" за тази парламентарна сесия. Тя изрази оптимизъм, че той ще бъде приет, въпреки сложната динамика в разпределената на девет парламентарни групи. Киселова посочи, че в такава обстановка "е нормално част от тях да не искат стабилност, за да може да се отиде на избори".

Дефицит, дълг и инфлация

Бюджетът се изготвя в условия на сериозно фискално напрежение, което беше подчертано от многобройни експерти и институции:

Дефицит: Според Фискалния съвет, ако всички разходи, заложени в бюджета за 2025 г., бъдат изпълнени, дефицитът може да надхвърли 5% от БВП, като в парично изражение дупката може да достигне над 3 323 469 500 евро. Към август 2025 дефицитът вече е бил 2 658 775 600 евро (2,4% от БВП). Правителството отхвърля тези опасения, разчитайки на 2 300 863 500 евро по Плана за възстановяване и подобрена данъчна събираемост.

Разходи и Инфлация: Анализатори като Никола Янков и Добрин Иванов (Асоциация на индустриалния капитал) алармират, че "раздути разходи в държавния сектор заплашват фискалната стабилност". Те посочват, че административните разходи са скочили до 46% през 2025 г. (срещу 36-37% в последните 10 години), което е ключов фактор за текущата инфлация от над 5%, а не влизането в еврозоната. Иванов е категоричен: "Ако продължим със същата политика на харчене на пари, които вземаме назаем за текущи разходи, несъмнено ни очаква румънският или гръцкият сценарий".

Любомир Дацов (Фискален съвет) и Добромир Иванов (Българска предприемаческа организация) критикуват, че много решения са "взети чисто политически, а не на базата на генерална стратегия". Според тях проблемите не се разрешават, а просто ще се прехвърлят за следващия бюджет.  Дацов посочва, че нивото на заети на бюджетна издръжка е с близо 20% по-високо от преди 20 години, въпреки намаляването на населението.

Планирани Разходи: Социални увеличения

Управляващите обявиха амбициозни планове за социални разходи, които обаче са в основата на критиките за фискалната неотговорност:

Пенсии: Предвижда се увеличение с около 511 303 000 евро. Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов уверява, че "швейцарското правило" за осъвременяване на пенсиите няма да бъде променено и ще бъде отстоявано.

Заплати в публичния сектор: Очаква се увеличение с 613 563 60 евро - 664 693 900,00 евро. Експерти като Никола Янков настояват за спиране на автоматичния механизъм, който обвързва държавните заплати със средната работна заплата в страната.

Семейна политика: Министър Гуцанов заяви, че целта е надбавката за отглеждане на дете през втората година да се увеличи от 398,82 евро на 613,57 евро. Той нееднократно подчерта, че правителството ще направи всичко възможно "да няма ощетени слоеве".

Минимална заплата: Очаква се минималната работна заплата да бъде определена на 620,22 евро.

Правителството трябва да намери начин да финансира увеличените разходи, без да влошава допълнително бизнес средата.

Увеличение на осигуровките: Планираното увеличение на осигурителните вноски с общо 3% през 2026 и 2027 г. е определено от Симеон Дянков (председател на Фискалния съвет) като "най-лошата идея". Той аргументира, че тя "пряко удря бизнеса и работещите българи и има най-изкривяващо отношение спрямо икономиката". Любомир Дацов допълва, че това ще вдигне цената на труда и ще се отрази на инфлацията, "защото продължава да се помпа потребление". Според него, ако се увеличат, България ще влезе в първите 7 държави в ЕС с най-високи осигуровки.

Алтернативи, предлагани от експерти:

Увеличение на ДДС на 22%: Според Дянков това е "най-лесният вариант", тъй като ДДС се събира лесно (събираемост над 90%) и е по-малко изкривяващ от осигуровките, тъй като идва от потреблението, а не от производството.

Ревизия на местните данъци: Данъкът върху имуществото и сделките не са обновявани от 2007 г. Дянков изчислява, че промяна там може да донесе допълнителни 1 533 909 000 евро, като в момента общините събират само 0.4-0.5% от БВП (срещу средно 2.4% за ЕС).

Данък върху свръхпечалбата за банките: Дянков посочва, че такъв данък има в 14 от 27-те страни-членки на ЕС, включително Германия, Франция и Италия, и би могъл да бъде временна мярка.

Подобряване на събираемостта: Правителството разчита на това, но Фискалният съвет смята заложените прогнози за "нереалистични". Например, в бюджета 2025 беше заложен ръст на ДДС с 32%, но към средата на годината той е едва 14%.

Въпреки напрежението, политолози като Боян Стефанов и Яница Петкова смятат, че бюджетът най-вероятно ще бъде приет. Петкова обяснява, че мнозинството е налично и въпреки "определени идеологически разногласия в самата коалиция – БСП, които искат повече публични разходи, и по-консервативната позиция на ГЕРБ", процедурата ще премине успешно. Стефанов допълва, че "както често се случва, не само в нашата страна, на думи се стремим към консерватизъм и дисциплина, а на практика увеличаваме социалните разходи".

На заседание на Съвета за тристранно сътрудничество бяха обсъдени спорни промени в Кодекса на труда, включително отпадане на почивния понеделник, когато празникът е в събота или неделя. КНСБ реагираха остро, като вицепрезидентът Тодор Капитанов дори предложи министерството да се преименува на "Министерство на скандалната политика". Главният икономист на КНСБ Любослав Костов акцентира на важността на колективното договаряне, уверявайки за минимална заплата от 620,22 евро.

Симеон Дянков подчерта, че "основната политика, която трябва да бъде заложена в Бюджет 2026 г., е рязкото подобряване на публичните инвестиции в инфраструктура", след като през последните години се изхарчваха едва около 30% от заложените средства.

Бюджет 2026 Министерство на финансите Еврозона Фискален дефицит Инфлация Пенсии Заплати в публичния сектор Данъчна политика Осигурителни вноски Народно събрание
Последвайте ни

По темата

Сделката за

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 13 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 16 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 14 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 17 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

SOLAR HALLOWEEN превзема Интер Експо Център с WADE и TRE REYNOLDS

SOLAR HALLOWEEN превзема Интер Експо Център с WADE и TRE REYNOLDS

Любопитно Преди 14 минути

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

България Преди 19 минути

В момента младите лекари у нас започват кариерата си при значително ниско заплащане

Айзак Хемпстед Райт

Звезда от „Игра на тронове“ се ожени на тайна церемония в Лондон

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Игра на тронове“ Айзак Хемпстед Райт, който играе Бран Старк потвърди, че се е оженил

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Свят Преди 1 час

Будапеща иска да укрепи политическите си съюзи в Брюксел, заяви политическият директор на Виктор Орбан

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

България Преди 1 час

Тя го е прибрала от Първо районно управление

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Малките неща Преди 1 час

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Любопитно Преди 1 час

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Свят Преди 1 час

В понеделник, малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли, тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл

Принц Андрю

Разкритие: Епстийн, Максуел и Уайнстийн са били гости в дома на принц Андрю

Любопитно Преди 1 час

Андрю е потвърдил, че е пътувал с частния самолет на Епстийн, отседнал е на частния му остров, пребивавал е в имението му в Палм Бийч и е посещавал дома на Гислейн Максуел в Белгрейвия, Лондон

<p>Разкриха официалната дата на освобождаване на Пъф Деди от затвора</p>

Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение

Свят Преди 2 часа

Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора на 8 май 2028 г.

<p>Паника в небето: Пътник наръга двама тийнейджъри с вилица и удари&nbsp;жена</p>

Паника в небето: Пътник на полет от Чикаго за Германия наръга двама тийнейджъри с вилица и удари шамар на жена

Свят Преди 2 часа

Самолетът кацна аварийно в Бостън в събота, 25 октомври, а нападателят беше задържан

<p>Албанският AI министър Диела&nbsp;е &quot;бременна&quot; с 83 деца&nbsp;</p>

Албанският премиер обяви: AI министър Диела е "бременна" с 83 деца

Свят Преди 2 часа

Диела беше създадена с цел да подпомага борбата с корупцията в Албания

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

Свят Преди 2 часа

Как ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС?

Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Свят Преди 2 часа

Страната, ръководена от десния лидер Виктор Орбан, получава резултат 0,50 от възможни 1,0

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

Свят Преди 2 часа

Разкриха бележки на Майк Пенс за последния разговор с Тръмп

Киев нападна Москва

Украйна атакува Москва с дронове за втора поредна нощ

Свят Преди 2 часа

Министерството на отбраната обяви, че неговата противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 17 украински дрона

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Прекали ли? Памела Андерсън шокира феновете си (СНИМКИ)

Edna.bg

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Edna.bg

Случаят "Негрейра" затяга обръча около Барселона

Gong.bg

Веласкес: Ще подходим отговорно срещу Хебър

Gong.bg

Д-р Станимир Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

България и „Райнметал“ подписаха договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Nova.bg