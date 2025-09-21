България

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Попитана дали е необходимо ръководителите на служби да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от президента, тя посочи, че в Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента

21 септември 2025, 11:47
Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа
Лято през септември – до 31 градуса в неделя

Лято през септември – до 31 градуса в неделя
ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис
Локализиран е пожарът край Асеновград

Локализиран е пожарът край Асеновград

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?
Жечо Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт

Жечо Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт
Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза
Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен

Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен

Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г. Това каза пред медии в Балчик председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя допълни, че е оптимист, че ще се приеме.

„Хората казват: „Искаме да живеем по-добре“ и ние се стремим каквото може да се поправя“,

каза още Киселова.

По думите ѝ резултатът от вота на недоверие е бил очакван, тъй като и самите вносители през цялото време са казвали, че не очакват да бъде успешен. „Вносителите казаха също, че очакват да се чуят онези проблеми, които са най-важни за тях. Те са онези въпроси, които втората по численост парламентарна група от години повдига в публичното пространство и политическата система“, каза още Киселова.

Тя коментира езика и поведението на народните представители. Аз съм един от народните представители, който най-често призовава да се придържаме към добрия тон и уважителното отношение.

По думите ѝ част от народните представители се стараят да влязат в полезрението на медиите, което Киселова го отдава на желанието за изява.

Попитана дали е необходимо ръководителите на служби да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от президента, тя посочи, че в Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента, които той упражнява самостоятелно или съвместно с други органи.

„По отношение на ръководителите на служби, Народното събрание има възможност да решава. Има внесени законопроекти и дебатът предстои. Такъв дебат се е водил и преди повече от 10 години, и преди две. Така че, това е част от политическия дебат“, коментира Киселова.

„Ако говорим за стабилност, това е въпрос, който трябва да бъде задаван към всички парламентарни групи.

Когато има девет парламентарно представени партии, е нормално част от тях да не искат стабилност, за да може да се отиде на избори, тъй като очакват по-добро представяне“, завърши председателят на Народното събрание. 

По темата

Източник: БТА/Павлин Живкова    
Наталия Киселова председател Народно събрание сесия бюджет 2026
Последвайте ни
Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-великите автомобилни реклами

Най-великите автомобилни реклами

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Горя бившата рафинерия &bdquo;Плама&ldquo;, няма опасност за населението</p>

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

България Преди 34 минути

Пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Любопитно Преди 1 час

Свилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“

<p>Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка</p>

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

България Преди 3 часа

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

<p>Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход</p>

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

България Преди 4 часа

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

Доналд Тръмп на среща с европейски лидери и с президента на Украйна Володимир Зеленски

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Свят Преди 5 часа

Неговите реакции изглеждат част от нов модел на поведение

Сара Фъргюсън

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Свят Преди 5 часа

Имейлът от 2011 г. е бил изпратен седмици след като херцогинята публично се е дистанцирала от опозорения финансист

Изтребител Тайфун

Британски изтребители се включиха в „Източен страж“ над Полша

Свят Преди 5 часа

Мисията, която беше обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща „ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Любопитно Преди 6 часа

Париж от 19-ти век успял да превърне въпроса „Хей, хлапе, искаш ли да видиш мъртво тяло?“ в процъфтяващ бизнес модел

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Любопитно Преди 6 часа

Турция вече не е номер едно

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Свят Преди 14 часа

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Любопитно Преди 14 часа

Двамата бяха избрани от зрителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY

<p>Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя</p>

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Свят Преди 14 часа

Целта е да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Свят Преди 14 часа

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 15 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 15 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 15 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в първия ден на есента

sinoptik.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg

10 холивудски двойки, които се влюбиха лудо, но не им беше писано да бъдат заедно

Edna.bg

21 септември 2025: Денят, в който Вселената ни дава нов шанс

Edna.bg

Сабаленка взриви мрежата с провокативна снимка

Gong.bg

Аморим за Бруно: Този човек заслужава да бъде в историята на Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

Nova.bg

Наталия Киселова: Основният въпрос на тази сесия на НС е приемането на бюджета

Nova.bg