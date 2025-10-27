Свят

Министър Гуцанов за бюджета за 2026: Ще направим всичко възможно да няма ощетени слоеве

По думите му не е имало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми

27 октомври 2025, 12:38
Министър Гуцанов за бюджета за 2026: Ще направим всичко възможно да няма ощетени слоеве
Източник: БТА

Щ е направим всичко възможно да няма ощетени слоеве, каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в отговор на въпрос за бюджета за следващата година. Министър Гуцанов участва в кръгла маса "Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“. Когато говорим и за пенсиите, и за майките, ще направим всичко възможно да няма ощетени - пенсиите да бъдат по швейцарското правило, а за майките - да има повишаване на средствата за отглеждане на дете през втората година, добави още той. Това са разговорите, които водим с партиите, които сме в това управление, посочи още министър Гуцанов. По думите му не е имало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми.  

Гуцанов: 780 лв. за дете не стигат, целта е 1200 лв. за втората година майчинство

На въпрос за минималната работна заплата и защо все още няма правителствено постановление за нея министър Гуцанов каза, че днес следобед ще има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще отговори на всички въпроси. Решението ни, което е и по закон, е за размер от 1213 лв, така че смятам, че минималната работна заплата ще бъде в тези граници, добави той. За „швейцарското правило“ за осъвременяване на пенсиите министър Гуцанов каза, че не вижда кой е говорил, че то ще бъде променено и увери, че ще бъде отстоявано. По думите му през тази година нямаше една социална придобивка, която по някакъв начин да е била премахната или хора в най-уязвимите слоеве да бъдат ощетени. По този начин ще подходим и през тази година, каза още той.      

На въпрос в замяна на какво от БСП се съгласиха да се рутира председателят на парламента министър Гуцанов каза, че вчера имаше пресконференция на „Позитано“ 20 и всички политически въпроси бяха коментирани там.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
Министър Гуцанов Бюджет Социална политика Пенсии Швейцарско правило Майчинство Минимална работна заплата Социални придобивки Национален съвет за тристранно сътрудничество Управление
Последвайте ни

По темата

Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Участник от

Участник от "Игри на волята" се ожени на магическа горска церемония

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да извършва изпитания на ракети

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да извършва изпитания на ракети

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

pariteni.bg
Защо коремите на някои котки висят

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 16 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 15 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 16 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 17 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

България Преди 3 минути

Развитието на енергийните общности в България се сблъсква с редица предизвикателства, показва анализ

Внимание, жени! 10 признака, че може да имате нисък естроген

Внимание, жени! 10 признака, че може да имате нисък естроген

Любопитно Преди 32 минути

Хормоналният дисбаланс често се проявява чрез видими и осезаеми промени. Ето как да разпознаете ранните сигнали, преди да се превърнат в сериозен здравословен проблем

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

България Преди 1 час

По отношение на инфекциозните заболявания – към момента от респираторните се регистрира основно COVID, обясни директорът на НЦЗПБ

Снимката е илюстративна

Хиляди подводни НЛО край САЩ: Тревога в американския флот

Любопитно Преди 1 час

Щатите на САЩ с най-много докладвани наблюдения на Неидентифицирани подводни обекти (НПО) са Калифорния (389) и Флорида (306)

<p>Рубио: Ударът на Израел в Газа не нарушава примирието</p>

Рубио: Израелският удар срещу Газа не нарушава прекратяването на огъня

Свят Преди 1 час

Американският държавен секретар добави, че Израел не се е отказал от правото си на самоотбрана в рамките на споразумението

<p>Тежка катастрофа на Цариградско &ndash; кола падна от мост</p>

Автомобил падна от мост на "Цариградско шосе“ в София, колата е премазана

България Преди 1 час

Няма официална информация за състоянието на пътувалите в автомобила

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

България Преди 1 час

Фирми кредитори системно атакуват клиенти с оферти за нови заеми

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

България Преди 1 час

Мечетата са седемгодишни брат и сестра

72-годишен мъж загина след нападение от бик в Старозагорско

72-годишен мъж загина след нападение от бик в Старозагорско

България Преди 1 час

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 1 час

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

<p>Над&nbsp;30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България</p>

Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

България Преди 1 час

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

България Преди 2 часа

Колко са парите в брой на българските депутати и кой има най-много пари в кеш

Колко дължат депутатите?

Колко дължат депутатите?

България Преди 2 часа

Всяка година българските народни представители са задължени да подават имуществени декларации

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

Свят Преди 2 часа

Заподозреният заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

Любопитно Преди 2 часа

След кадри, на които певицата едва контролира автомобила си, близките ѝ се страхуват, че тя преживява нов срив

Принц Андрю

Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

Любопитно Преди 2 часа

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Иде "сиромашкото" лято

sinoptik.bg
1

Две нови мечки в парка в Белица

sinoptik.bg

Българката Александра Калита е новата Мисис Вселена 2025

Edna.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

ФИФА нанесе неприятен удар по Ботев Пловдив, клубът ще съди Зингаревич

Gong.bg

Григор Димитров с най-слабо класиране в световната ранглиста от шест години

Gong.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg