Руски войски са отвлекли 50 украинци от граничната Сумска област

Това написа украинският омбудсман Дмитро Лубинец в Telegram

21 декември 2025, 16:23
Източник: БТА

Р уски войски са отвлекли около 50 жители на село Храбовске в украинската Сумска област, разположено на около 200 метра от руската граница.

По предварителна информация на 18 декември руските сили незаконно са задържали около 50 цивилни – жители на село Храбовске – като са ги държали без достъп до комуникации и без адекватни условия. На 20 декември те са били насилствено отведени в Русия.

„Незабавно се свързах с комисаря по правата на човека в Руската федерация, като поисках информация за местонахождението на незаконно депортираните украински граждани, подробности за условията, при които се държат, и за техните неотложни нужди, както и настоях за предприемане на мерки за незабавното им връщане в Украйна. Изпратих писмо и до Международния комитет на Червения кръст“, написа Лубинец.

Омбудсманът също така призова цивилните в района незабавно да се евакуират, тъй като оставането в бойната зона е изключително опасно. Той подчерта необходимостта от приемане на закон за задължителна евакуация, особено на деца, от райони, в които съществува непосредствена заплаха за живота и свободата им.

Информацията за отвличането на украински цивилни в Сумска област беше по-рано потвърдена и от говорител на Генералния щаб на Украйна Дмитро Лиховий.

По-голямата част от насилствено отведените са възрастни мъже и жени; една от жените е на 89 години, заяви Лиховий. Почти всички те по-рано са отказали да се евакуират по-навътре в територии, контролирани от Украйна.

По думите му правоохранителните органи вече са започнали разследване за насилствената депортация на цивилни.

