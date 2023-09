"Бях много близо до ръба": Първите думи на американския спелеолог, спасен от турска пещера

Д раматична и сложна международна спасителна операция за спасяването на американец от една от най-дълбоките пещери в Турция приключи успешно във вторник – повече от седмица след като той се разболя сериозно и стана твърде слаб, за да излезе сам.

Опитният пещерняк, Марк Дики, на 40 години, е бил част от група на изследователска мисия в пещерата Морка, когато се съобщава, че е започнал да страда от стомашно-чревно кървене, съобщава CNN .

Пещерата се намира в планинската верига Телец в Южна Турция и достига дълбочини до 1276 метра.

Dickey, 40, was removed safely from the cave after an international rescue operation involving more than 150 participants. https://t.co/p75yPiodDE — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 12, 2023

Започнаха огромни спасителни операции, включващи множество екипи от опитни пещерняци от цял ​​свят заедно с турски специалисти.

„Марк Дики е в ръцете на спасител и изглежда добре на пръв поглед“, каза Реджеп Салчи от турския орган за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) във вторник, когато се появиха кадри как Дики бива изнасян от пещерата с усмивка на лицето му.

Говорейки близо до пещерата в медицинска палатка, Дики каза, че е „удивително да бъда отново над земята“ и благодари на спасителните екипи и турското правителство, че са спасили живота му без „буквално никакви въпроси“.

Mark Dickey, the American explorer stranded 3,600 feet down in a Turkish cave for more than a week, has been rescued after 57 hours. Dickey suffered gastrointestinal bleeding and became too weak to climb out. https://t.co/UWNNTuZcDg — The Washington Post (@washingtonpost) September 12, 2023

„Бях под земята много по-дълго от очакваното с неочакван медицински проблем“, каза той.

„Не знам какво се случи, но знам, че бързата реакция на турското правителство да получи медицинските консумативи, от които според мен имах нужда, спаси живота ми. Бях много близо до ръба“, добави той .

След повече от седмица тежки усилия спасители извадиха американския учен, който беше в капан в дълбока пещера в Турция. В сложната и мащабна операция участваха спасители от седем държави, 19 от тях са българи, съобщи БНТ .

Именно български екип сваля банки с кръв за пострадалия на хиляда метра дълбочина. Български лекар и парамедик придружават Марк Дики, докато го изнасят с носилка от пещерата. Това разказа специално за БНТ Анри Хаздай от Срдужение "Пещерно спасяване", чиито представители се включиха в сложната операция.

Възгласи на облекчение след успешния край на спасителната операция - 30-тина минути след полунощ, местно време. Американският спелеолог Марк Дики е изваден от пещерата Морджа, след като преживя последните 10 дни на дълбочина повече от хиляда метра.

BREAKING: American explorer Mark Dickey, who was stuck 3,000 feet underground in a Turkish cave, has been rescued. https://t.co/ctKJWIdpOZ pic.twitter.com/yVVYOIHNb5 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 11, 2023

19 български спасители участват в сложната операция, заедно с още 150 души от седем държави.

"Двама души - доктор и парамедик, от българския екип придружаваха носилката през много голяма част от пещерата", каза Анри Хаздай, член на УС на Срдужение "Пещерно спасяване".

Докато тече операцията, Дики получава кръвоизлив в стомаха. Макар и на такава дълбочина при него се спуска лекарски екип, за да му бъде направено кръвопреливане. Тази задача е поверена на българския екип от Сдружение "Пещерно спасяване".

"Сложното в цялата акция беше огромната дълбочина, от която трябваше да бъде изваден пострадалия - това са повече от хиляда метра, това е един километър надолу през множество отвесни участъци и изключително технични за минаване пасажи. Българското участие е още при самото пристигане, тъй като българският екип е вторият, който се отзова на спасителната акция. Основната задача беше да се свали кръв до пострадалия, банки с кръв, така че да му бъдат прелети. Другото, което беше в ресора на българския екип беше изграждането на подземната телефонна линия за връзка с повърхността. Това са малко над 500 метра, които трябваше да бъдат изградени от нулата", коментира Анри Хаздай.

BREAKING: American explorer Mark Dickey has been rescued after more than a week stuck deep inside a Turkish cave. https://t.co/ivvvbTpD1f — NBC News (@NBCNews) September 11, 2023

21-годишната студентка от Анкара Дилек Дениз Думан споделя, че е сдържала емоциите си по време на самата операция, но те се отприщват, когато Дики е изваден.

"Полагах усилия, но когато го видях се разплаках от щастие. Прегърнах годеницата му Джесика, говорих и със самия Марк. Да видя, че е добре, ме прави щастлива. Затова си поплаках, беше хубаво".

Европейската асоциация за пещерно спасяване изрази огромна благодарност на всички, допринесли за щастливата развръзка.

"За мен беше чест да участвам в спасителна операция за друг пещерняк", каза Ибрахим Олчу, студент от Истанбул.

40-годишният Марк Дики е член на международен изследователски екип, проучващ пещерата Морджа в Южна Турция, която е третата по дълбочина пещера в страната. В момента състоянието му е стабилно и е откаран с хеликоптер в турска болница, където се възстановява.