Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост

Граждани се събраха на протест пред съда в Плевен

23 април 2026, 13:15
Г раждани се събраха пред съда в Плевен с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Той започна половин час преди обявения начален час на поредното заседание.

„Оттук нататък никой не може да се оправдава, че няма мнозинство. Година и 23 дни чакаме справедливост за една катастрофа, чийто механизъм е толкова ясен, че няма накъде. Оттук отговорността за промените и Закон за вещите лица се пада на мнозинството. Аз затова се включих в политиката, за да спра това безумие. Делото „Сияна“ ще бъде следващото, което ще се точи с години. Моята прогноза е, че ще е четири -пет години", каза пред журналисти бащата на Сияна Николай Попов.

Източник: БТА

Той бе категоричен, че ще продължи борбата за своята кауза. „Няма да спирам изобщо. Промяна ще има и ще я постигнем заедно", заяви Попов.

В днешното заседание бе даден ход на делото. Не се явиха вещите лица, които трябва да изготвят автотехническа експертиза.

Източник: БТА

По време на заседанията по делото през февруари съдът прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключение по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата.

Това наложи назначаването на нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза от други вещи лица.

Обвиняем по делото е шофьорът на тежкотоварен камион. Катастрофата стана 31 март 2025 година, на път І – 3 Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си.

Източник: БТА

В същия момент, в тази насрещна пътна лента, се движел лекият автомобил, в който пътници били 12-годишната Сияна и нейната баба, а шофирал дядото на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но, въпреки това, настъпил челен удар за лекия автомобил. В резултат на удара, е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. 

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева    
сияна дело плевен съд протест николай попов
