Делото за смъртта на Сияна: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

Мирчев: Борисов да се еманципира от Пеевски за спиране на кризата

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

Какви са причините за инцидента в Лом, при който кола помете жена на тротоар

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври

И третият опит депутатите да съберат кворум тази седмица се провали

Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

П оредно заседание по делото „Сияна” в Окръжния съд в Плевен. Предвижда се и протест пред Съдебната палата в града.

Предстои разпит на нови двама свидетели по искане на прокуратурата, както и на един нередовно призован и неявил се на предишното заседание.

Призовани за разпит са и част от вещите лица, съставили експертизата за катастрофата, при която преди повече от половин година загина 12-годишното момиче. Инцидентът стана на пътя между Радомирци и Телиш. Смъртта на детето при катастрофата с тир предизвика вълна от недоволство и протести в цялата страна.

На място бе и бащата на момичето - Николай Попов, който отправи остри обвинения към експертите и защитата на подсъдимия шофьор.

„Натъкнах се на скандални подробности относно връзките между адвоката на обвиняемия — Явор Нотев — и вещото лице професор Станимир Карапетков. Двамата са колеги, преподават заедно в една катедра и дори имат общ фен клуб на ЦСКА в Техническия университет. Това не може да е случайност“, заяви Попов пред NOVA.

Той изрази сериозни съмнения в безпристрастността на експертизата, която трябваше да бъде разгледана в днешното заседание.

„Съмненията ми са, че експертът е в тесни връзки с адвоката на обвиняемия. Експертизите решават тези дела. А когато експертът и защитникът си пият кафето заедно, това вече е престъпление срещу истината“, категоричен бе той.

Според Николай Попов, съдебният експеримент е извършен с празен камион, вместо с реалното натоварване от момента на катастрофата, което напълно изкривява резултатите.

„Мога да докажа, че експертизата е манипулирана. Следственият експеримент е направен с празен камион, защото товарът изчезна за 24 часа. На базата на това правят цялата експертиза. Това е безобразие!“, каза той.

Бащата е решен да не спира битката си за справедливост: „Аз съм твърдо решен всички тия безобразия да ги спра. Хиляди хора ме подкрепят. Това са дела за убити хора. Не може за убито дете вещото лице и адвокатът на подсъдимия да са първи приятели и колеги. Това е подигравка със съдебната система“.

Попов сподели и подробности за пътния инцидент, твърдейки, че шофьорът не е оказал никаква помощ след сблъсъка: „Може да дойдете да чуете как е убито детето ми. Водачът не е слязъл да помогне. Над 15 свидетели потвърдиха, че е стоял в камиона, докато бабата на Сияна е викала за помощ. Той е говорил с шефа си по телефона, вместо да слезе“.

Бащата намекна и за по-дълбоки зависимости и интереси около делото: „Имам данни от журналистически разследвания, че камионът е бил натоварен с нерегламентиран товар, а собственикът на транспортната фирма е свързан с убитите български шофьори в Ирак преди години. Ако не бяхте вие, медиите, това дело щеше да бъде потулено, а смъртта на Сияна щеше да остане два реда в черната хроника“.

Попов постави под въпрос и източниците на финансиране на защитата на подсъдимия: „Явор Нотев, като адвокат, струва поне 50 хиляди лева. Не знам как един шофьор да си позволи такъв защитник. Това говори за сериозни интереси зад гърба му“.

Днешното заседание е застрашено от провал, тъй като част от свидетелите не са се явили. Очаква се да бъдат разпитани експертите по съдебно-медицинската експертиза на следващото заседание.

„Няма пречки делото да се реши. Просто трябва да се назначи нова експертиза. Аз няма да се откажа, докато истината не излезе наяве“, завърши бащата на Сияна.

Източник: NOVA    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

