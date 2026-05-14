Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост

14 май 2026, 11:33
В Окръжния съд на Плевен започна десетото заседание по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова. 

В днешното заседание е предвидено страните да изразят становища по искания на вещото лице, което изготвя съдебномедицинската част от комплексната експертиза. Исканията са за събиране на допълнителни доказателства, които да използват при изготвяне на заключението. 

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен за пореден път се събраха граждани с искане за справедливост по делото. 

"Това дело тръгна в руслото на всички останали дела – бавно правосъдие, протакане, получават се различни процесуални спънки и това е най-вече заради вещите лица, в частност експертът Станимир Карапетков. Добре е управляващите да разберат, че един от огромните проблеми в правосъдието са именно вещите лица и експертизите, които те изготвят не само по делата за пътнотранспортни произшествия, а по всички дела", каза пред журналисти бащата на Сияна Николай Попов.

"Имаме неформална комуникация с управляващите и доста от нашите искания ще бъдат взети предвид. Ще имаме и официална среща, на която да изложим всички проблеми, които сме поставили, все пак зад нас застанаха почти 100 000 българи", допълни той.

"Войната по пътищата е нещо много страшно – 10 000 ранени годишно, почти 500 убити на пътя. Това са огромни числа, които виждаме във военни конфликти, а те се случват в мирно време в страната", каза още Попов.

Той подчерта, че е необходимо да се създаде Институт за вещите лица, да има висок контрол на пътното строителство, да се преструктурира държавната агенцията за пътна безопасност, която да стане и контролен орган.

Попов каза още, че има готовност за протест и затваряне на път I-3 Бяла – Ботевград при село Телиш, ако не бъде отстранен от длъжност директорът на Областно пътно управление в Плевен, възстановен на 7 май след съдебни дела. Той бе на този пост, когато стана катастрофата със Сияна.

Обвиняем по делото за катастрофата е шофьорът на тежкотоварен камион. Катастрофата стана 31 март 2025 година, на път І – 3 Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си.

В същия момент в насрещната пътна лента се движел лекият автомобил, в който пътници са 12-годишната Сияна и нейната баба, шофирал е дядото на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но, въпреки това настъпил челен удар за лекия автомобил. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила. 

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева    
